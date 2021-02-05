Частные лаборатории и медцентры Беларуси начинают делать ПЦР-тесты на коронавирус 1 5.02.2021, 17:52

Где и за сколько?

Частным лабораториям разрешили делать ПЦР-тесты на коронавирус платно. Где уже планируют начать тестирование? На этот вопрос отвечает tut.by.

4 февраля стало известно, что частникам разрешили проводить ПЦР-тестирование на коронавирус. При этом часть тестов они будут выполнять для госорганизаций здравоохранения на безвозмездной основе. Предельный максимальный тариф на тест не должен превысить 79,5 рубля.

Напомним, что осенью 2020 года ПЦР-тест на коронавирус, например, в лаборатории «Синэво» стоил 63,01 рубля, 39,92 рубля во 2-й городской клинической больнице Минска и от 37,94 рубля в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. На совещании 5 ноября Лукашенко заявил, что в некоторых лабораториях стоимость исследований на COVID-19 доходит «до 300 рублей за один тест», а люди бегут в эти лаборатории и «психоз создают в обществе». Он поручил «до понедельника» — то есть 9 ноября — с этим разобраться.

Лукашенко заявил, что тестирование на коронавирус должно проходить в тех лабораториях, которые определит Минздрав, а если частные лаборатории захотят «помочь государству», то на «государственных условиях».

Итак, с 6 февраля ПЦР-тесты снова будут делать в «Синэво». Правда, пока что только в двух пунктах в Минске и с перерывом на санитарный час: на проспекте Независимости, 44 и улице Космонавтов, 6.

А с 8 февраля количество пунктов в Минске, где будут брать такой тест, вырастет — добавятся еще шесть лабораторий сети. В этот же день тесты в «Синэво» начинают делать в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Мозыре.

Стоимость анализа с результатом на русском языке — 69,42 рубля, за перевод результата на английский нужно будет еще доплатить 5,75 рубля.

В лабораториях «Синлаб» ПЦР на коронавирус пока не делают, в «Инвитро» — тоже. Но, как объяснили в колл-центре «Инвитро», планируется, что такое тестирование начнут вводить с 9−10 февраля.

В медицинском центре «ЛОДЭ», как и ранее, ПЦР на COVID-19 берут только у тех, кого в центре будут оперировать, у кого есть корпоративный или индивидуальный договор на обслуживание. В медицинском центре «Аква-Минск» такие тесты берут только у тех, кого к ним записала на тест страховая компания.

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