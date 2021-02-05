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В Пуховичском районе грузовик протаранил авто ГАИ

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  • 5.02.2021, 19:19
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В Пуховичском районе грузовик протаранил авто ГАИ
Скриншот с видео МВД

Видеофакт.

ГАИшник приехал на место ДТП, где его автомобиль также попал в аварию. Как сообщает пресс-служба милиции Минской области, происшествие случилось утром в пятницу в Пуховичском районе на 61-м километре трассы М5 Минск — Гомель. Сотрудники ГАИ успели выяснить, что никто из участников ДТП не пострадал. Вскоре на их автомобиль, обозначенный аварийной световой сигнализацией и проблесковыми маячками синего цвета, налетела "Газель". Её 44-летний водитель не учел погодные условия, дорожные условия и в какой-то момент не совладал с управлением. ГАИшник, который был в машине, не пострадал.

Милиция считает, что, если бы не автомобиль ГАИ, "Газель" могла бы наехать на участников первой аварии.

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