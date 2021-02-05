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Минчане прошлись маршем по бульвару Шевченко

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  • 5.02.2021, 21:11
  • 1,471
Минчане прошлись маршем по бульвару Шевченко

Видеофакт.

В столице продолжаются акции протеста.

Минчане прошлись маршем по бульвару Шевченко.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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