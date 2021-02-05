ВОЗ: Около 130 стран не получили вакцины от COVID-19
- 5.02.2021, 21:38
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В ООН в настоящее время входит 193 государства.
Почти 130 стран с населением 2,5 млрд человек не получили ни одной дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Такие данные 5 февраля привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет пресс-служба ВОЗ.
По его словам, некоторые страны уже вакцинировали большую часть населения, которое подвержено повышенному риску тяжелого течения COVID-19.
"Все правительства обязаны защищать собственный народ. Но как только страны с вакцинами вакцинируют работников здравоохранения и пожилых людей, лучший способ защитить остальную часть своего населения – это поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли сделать то же самое", – сказал Гебрейесус.
Он отметил, что чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей, тем больше возможностей у вируса для мутации.
В ООН в настоящее время входит 193 государства.