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ВОЗ: Около 130 стран не получили вакцины от COVID-19

  • 5.02.2021, 21:38
  • 1,058
ВОЗ: Около 130 стран не получили вакцины от COVID-19

В ООН в настоящее время входит 193 государства.

Почти 130 стран с населением 2,5 млрд человек не получили ни одной дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Такие данные 5 февраля привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет пресс-служба ВОЗ.

По его словам, некоторые страны уже вакцинировали большую часть населения, которое подвержено повышенному риску тяжелого течения COVID-19.

"Все правительства обязаны защищать собственный народ. Но как только страны с вакцинами вакцинируют работников здравоохранения и пожилых людей, лучший способ защитить остальную часть своего населения – это поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли сделать то же самое", – сказал Гебрейесус.

Он отметил, что чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей, тем больше возможностей у вируса для мутации.

В ООН в настоящее время входит 193 государства.

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