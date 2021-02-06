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Аваков: Фигуранты дела о каналах Медведчука имели отношение к поставкам топлива боевикам

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  • 6.02.2021, 9:28
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Аваков: Фигуранты дела о каналах Медведчука имели отношение к поставкам топлива боевикам
Фото: Reuters

Помимо введения санкций, против них начато уголовное производство.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что фигуранты дела против телеканалов Медведчука имели отношение к поставкам топлива террористам на Донбассе. Об этом Аваков сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает liga.net.

Ранее в этом же эфире секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что против каналов NewsOne, Zik и 112 Украина, помимо введения санкций, начато уголовное производство. Дело, по словам Данилова, расследует СБУ.

Президент Владимир Зеленский говорил, что санкции против телеканалов обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

Основанием, по данным источника liga.net в Офисе президента, стали поставки угля с оккупированных Россией территорий Донбасса.

Аваков в сегодняшнем эфире "Свободы слова" ответил на тезис лидера фракции ОПЗЖ Юрия Бойко о том, что вопрос закрытия каналов "раскалывает страну":

- Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношение к поставкам топлива для боевиков?

- А я не имел к ним отношения.

- А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели. Это я вам говорю больше, чем должен говорить, но я считаю, что я должен.

- Да, но ко мне это не относится.

В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию. Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".

Зеленский на встрече с руководителями украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

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