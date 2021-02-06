Протест сосредотачивается Игорь Яковенко

6.02.2021, 10:27

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фото: yandex.ru

К пультам управления народным возмущением в регионах России встанут другие люди.

«Протест слит в связи с обескураживающе низкой явкой. Отсюда вопрос. Кто насмотрел сто миллионов просмотров?» - интересуется Маргарита Симоньян. Та самая Маргарита Симоньян, которая в ужасе от массовости протеста умоляла карателей: «Работайте, братья!» и протягивала к ним дрожащие от страха руки.

«Протест несколько потерялся», - с трудом скрывая злорадство потирает руки на «Эхе Москвы» прокремлевский «политолог» Алексей Чеснаков.

У круглосуточного Соловьева из рукава постоянно выскакивают какие-то «эксперты», которые с выпученными от честности глазами наперебой вопят, что «проект Навальный разгромлен» и что «протест слит не начавшись».

Начиная с декабря минувшего года команда Навального перехватила у Кремля повестку дня и с тех пор не выпускает ее из рук. Расследование отравления, доказывающее, что команда убить Навального поступила от Путина. Объявление о решении вернуться, несмотря на угрозу тюрьмы. Возвращение и арест. Многотысячные акции протеста и садизм карателей. Наконец, суд, приговор и беспрецедентная международная поддержка.

Вчера, 4.02.2021 руководитель сети штабов Навального Леонид Волков заявил, что он и его коллеги в ближайшие выходные не собираются проводить новые митинги.

«Если проводить каждую неделю, численность митингов будет уменьшаться, все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске. Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Если уйдем на спад — это всех расстроит», — сообщил Волков. По его словам, сторонники Навального заплатили очень высокую цену — сотни избитых и тысячи задержанных. Поэтому, по его мнению, ближайшие уличные акции протеста следует организовывать весной и летом, а «сейчас надо сконцентрироваться на «умном голосовании» на выборах осенью». А главным способом освобождения Навального, считает Волков, должна стать международная поддержка суть которой – санкции, которые должны ударить по самому чувствительному для Путина месту – по деньгам, которых у Путина и его окружения очень много в Европе.

Реакция на это заявление вполне предсказуема: в диапазоне от торжества в телевизоре до возмущения в твиттере. Особняком – твит Алексея Венедиктова: «Кажется Леонид Волков и команда Алексея Навального осознала, что у них сидит заложник». Как известно, все являются крупными специалистами в футболе и в политике. В последние годы наблюдается взрывной рост специалистов по свержению тоталитарных режимов. Причем, по странному стечению обстоятельств, самые крупные специалисты в этой области либо находятся за границей, либо свои знания на практике не применяют, а, наоборот, с режимами сотрудничают. А занимаются свержением тоталитарных режимов исключительно неумехи и бестолочи, которые не в состоянии увидеть очевидное и не могут просчитать ближайшие последствия своих шагов. Остается надеяться, что Алексею Венедиктову и другим видным теоретикам революций надоест со стороны следить за постоянными ляпами и промахами организаторов протеста и они взяв дело в свои мускулистые руки быстренько избавят, наконец, страну и человечество от путинизма.

Надеждам кремлевской обслуги на то, что «протест слит», а «проект Навальный» разгромлен, не дано осуществиться. В Кремле явно решили не выпускать Навального не только из тюрьмы, но и из новостей. Они как будто специально создают повестку, в которой Навальный является главным героем. Причем в самом первичном значении этого слова, то есть, не просто действующим лицом и фигурантом новости, а человеком, возвышающимся над окружающими. Вот только что политик получил трибуну Симоновского суда для обличения режима и лично Путина, как власть тут же предоставляет ему возможность высказать все что он считает нужным в Бабушкинском суде, где его обвинили в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. И Навальный, естественно не упустил такой возможности, превратив суд против себя в обвинительный процесс против Путина и его обслуги.

Протест уже обрел самостоятельную субъектность и существует во многом уже независимо от команды Навального, хотя по прежнему готов получать от нее импульсы для выхода на улицу. Но уже сформировалась субкультура нынешнего протеста, существенно отличающаяся от субкультуры протеста 2011-2012 годов. Ее носителями являются, в том числе, те свыше 10 тысяч задержанных и намного большее число избитых на акциях протеста 2021 года. В рамках этой субкультуры милые изящные барышни составляют рейтинг камер, в которых им пришлось побывать за последние две недели. Молодые люди и девушки со знанием дела обсуждают в твиттере, почему конвойка Басманного суда лучше ОВД «Арбат» и чем спецприемник в Мневниках отличается от ИВС на Петровке 38. Эти люди научились не бояться и поддерживать бесстрашие друг в друге.

Путин может и наверняка станет держать Навального за решеткой до конца своего пребывания во власти. Вполне возможно, что будут брошены за решетку все сотрудники ФБК и руководители штабов Навального. Это ничего не изменит. К пультам управления протестом в регионах России встанут другие люди. Путин еще может сломать какое-то количество жизней. Но свою судьбу он спасти уже не в силах. Перефразируя слова главы императорского МИДа Горчакова можно сказать, что протест не разгромлен и не слился. Протест сосредотачивается.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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