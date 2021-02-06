Медики создали уникальную молекулу, способную победить болезнь Альцгеймера 2 6.02.2021, 10:54

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Лекарство было разработано в Калифорнийском университете.

Синтез новых белков в головном мозге необходим для правильного функционирования нейронов и, в частности, для консолидации памяти. Неврологи говорят о том, что именно нарушения в синтезе белков могут стоять за проблемами с памятью при болезни Альцгеймера, пишет Medical Express.

Данную проблему способна обратить вспять синтетическая молекула, усиливающая синтез белка (ISRIB). Такая молекула была разработана Питером Уолтером из Калифорнийского университета. Группа ученых из Университета Нью-Йорка и Федерального университета Рио-де-Жанейро попыталась понять, может ли ISRIB восстановить синаптическую пластичность - способность мозга изменяться для обучения - и память.

Было подтверждено, что у пациентов с болезнью Альцгеймера нарушен синтез белка. Далее ученые проверили, может ли ISRIB спасти память у мышей с болезнью Альцгеймера. Оказалось, ISRIB действительно способен восстанавливать функции памяти у животных, синаптическую пластичность, а также синтез белка в гиппокампе. Причем, молекула работала даже на поздних стадиях развития нейродегенеративного заболевания.

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