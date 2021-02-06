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Из-за чего так внезапно умер лечивший Навального врач из Омска?

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  • 6.02.2021, 11:10
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Из-за чего так внезапно умер лечивший Навального врач из Омска?

Многие посчитали его смерть неестественной.

В Омске 4 февраля умер заместитель главврача больницы, в которую после отравления в августе был доставлен Алексей Навальный. По официальным данным, причиной смерти 55-летнего Сергея Максимишина стал сердечный приступ, но многие сразу предположили, что медик мог умереть не своей смертью, пишет «МБХ медиа».

Смерть на работе

«С прискорбием сообщаем, что на 56-м году скоропостижно ушел из жизни заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации БСМП-1, ассистент кафедры ОмГМУ, кандидат медицинских наук Максимишин Сергей Валентинович», — такое сообщение появилось 4 февраля на сайте Омской больницы скорой помощи №1. В других обстоятельствах эту смерть вряд ли бы заметил кто-то, кроме близких, коллег и пациентов врача, однако новость о смерти Максимишина подхватили не только российские федеральные издания, но и зарубежные СМИ — к примеру, материалы об этом сделали CNN и Daily Mail.

Смерть Максимишина привлекла внимание прежде всего потому, что он был одним из врачей Алексея Навального. В августе прошлого года политика доставили в реанимацию омской больницы после того, как ему стало плохо по пути из Томска в Москву и самолет совершил экстренную посадку. Начальник Максимишина, главврач больницы Александр Мураховский основной версией ухудшения состояния Навального назвал нарушение обмена веществ из-за резкого падения уровня сахара в крови, а также заверил, что Навальный не был отравлен. Кроме того, он не дал согласие на транспортировку политика на лечение в Германию — это было сделано лишь через несколько дней. Сам Максимишин каких-либо публичных комментариев по этому поводу не давал.

По данным Life, врач был экстренно госпитализирован 3 февраля с высоким давлением. Его удалось сбить, но сердце Максимишина все равно не выдержало, утверждает издание. В региональном Минздраве заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Пресс-секретарь ведомства Галина Назарова пояснила, что

Максимишин недавно похоронил родителей и сильно переживал, что и привело к приступу. «Человек болел. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал. Он лежал в больнице, его поместили в реанимацию и он там умер», — процитировало представителя Минздрава издание «Подъем».

Что касается Мураховского, то после случая с Навальным он быстро пошел на повышение: сначала врач возглавил еще одну клинику — городскую больницу №1 имени Кабанова — а в ноябре прошлого года был назначен главой минздрава Омской области. При этом, по данным местного издания Gorod55, для согласования кандидатуры чиновник летал в Москву, что нетипично для руководителей такого уровня.

Еще один заместитель Мураховского в омской больнице Анатолий Калиниченко, который заявлял об угрозах в своей адрес из-за ситуации с Навальным и настаивал на непредвзятости диагноза, в октябре уволился с работы. Врач рассказал, что перешел в частную клинику, а также заверил, что это никак не связано с политикой. «Просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование», — сказал Калиниченко.

Напоминание о РУСАДА

Скоропостижная смерть Максимишина многим показалась подозрительной, однако никаких доказательств того, что речь может идти об убийстве, нет. «Он знал больше кого-либо о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключать, что он умер не своей смертью», — рассказал CNN соратник Навального Леонид Волков. «Но система здравоохранения в России оставляет желать лучшего, поэтому врачи в его возрасте могут умирать скоропостижно. Сомневаюсь, что его смерть будут расследовать», — добавил Волков. По его словам, Максимишин руководил лечением Навального и, среди прочего, отвечал за введение политика в искусственную кому.

Многие пользователи соцсетей также предположили, что Максимишин умер не от сердечного приступа: некоторые припомнили подозрительную череду смертей сотрудников РУСАДА, оказавшихся в центре допингового скандала. «На фоне того, что нам теперь известно о методах работы ФСБ, все это похоже на заметание следов и напоминает, как в 2016 году в течение двух недель от инфаркта умерли Никита Камаев и Вячеслав Синев — бывшие функционеры РУСАДА», — написал в Facebook блогер Рустем Адагамов.

История отравления

Хотя о ходе лечения Навального в омской больнице широкой публике ничего неизвестно, есть основания считать, что Максимишин был одним из тех, благодаря кому политик остался жив. Врач руководил реанимационной службой, а как раз она, по утверждению немецких врачей из клиники «Шаритэ» и самого Навального, проявила себя в ситуации с лучшей стороны.

Медики «Шаритэ» опубликовали в научном журнале Lancet статью, в которой детально описали лечение Навального. В ней также были выдвинуты предположения о том, почему политик смог полностью восстановиться после отравления. По мнению немецких врачей, «решающими были интубация и искусственная вентиляция легких в течение двух-трех часов после появления симптомов и отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии». Кроме того, в анализах мочи был обнаружен атропин, который используют в качестве антидота при отравлениях. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев утверждал, что атропин Навальному действительно вводили в отделении реанимации омской больницы, «но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами».

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