закрыть
6 февраля 2021, суббота, 12:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ответ на высылку дипломатов Швеция усилит давление на российский режим

  • 6.02.2021, 11:38
В ответ на высылку дипломатов Швеция усилит давление на российский режим

Вопрос прорабатывается в МИД страны и парламенте.

Депутат парламента Швеции Маркус Вихель предложил поддержать сторонников демократии в России и оказать давление на российский режим. Свой запрос он направил на имя министра иностранных дел страны Анн Линде, сообщает ghall.com.ua.

В документе он, в частности, задал вопрос главе дипмиссии о том, намерена ли министр инициировать введение более жестких мер против России, чтобы поддержать демократических активистов.

Кроме того, Вихель напомнил о массовых акциях протеста, которые прошли во всех российских регионах.

«Ситуация, мягко говоря, очень тяжелая для наших демократических друзей в стране. Мы также видим, как контроль и использование пропаганды во многих случаях подавляют свободные мнения и вместо этого вводят россиян в заблуждение», — пишет RT в субботу, 6 февраля.

Накануне Анн Линде заявляла, что Швеция оставляет за собой право отреагировать на высылку своего дипломата из России, который принял участие в акциях протеста против режима Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич