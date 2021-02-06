закрыть
6 февраля 2021, суббота, 12:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новые санкции США против РФ: грохнет так, что новоогаревский бункер не спасет

1
  • 6.02.2021, 12:15
Новые санкции США против РФ: грохнет так, что новоогаревский бункер не спасет

Константин Машовец, «Информационное сопротивление»

Комитет Сената США по разведке начинает тщательное расследование участия Кремля в событиях, связанных со штурмом Капитолия.

Пока в РФ «переваривают» информационную зуботычину в Украине, на подходе новые затрещины и подзатыльники, но на этот раз за шалости и проказы в мировом масштабе. И, судя по всему, по силе они будут не чета украинским, грохнуть может весьма больно.

Председатель специального комитета Сената США по разведке Марк Уорнер уже анонсировал «самое внимательное и тщательное расследование» на тему участия экстремистких группировок в штурме Капитолия и их связи с европейскими странами и в частности с Россией. Речь идет как об ультраправых, так и ультралевых конторах и организациях.

Самое интересное, что особо напрягаться в поиске следов влияния на «участников акта государственного терроризма» (именно так сегодня в официальном Вашингтоне обозначают то, что случилось 6-го января) правительств иностранных государств, под которыми американцы понимают РФ, Китай и Иран, не придется. Соответствующие мордорские хвосты, уши и прочие части тела торчат там весьма отчетливо и явственно.

Уж не знаю, насчет китайцев и иранцев, но россияне в событиях, связанных со штурмом Капитолия, успели засветиться по полной программе.

Начавшееся приблизительно в середине января расследование ФБР на эту тему грозит перерасти в весьма конкретные шаги нынешней Администрации Белого Дома в отношении путинской власти.

Так, внимание контр-разведывательного подразделения ФБР США, в частности, привлекли выплаты суммы в биткоинах, равной в пересчете 500 тыс. долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения так называемых “альтернативных правых” (alt-right) как раз в аккурат незадолго до нападения. И хотя эти проплаты связывают с неким неназванным «гражданином Франции», по инсайдам самих американских журналистов в среде ФБР, «там не то, что бы сомневаются, а просто у верены в прямой связи этого француза с разведкой русских».

Платежи были задокументированы компанией, анализирующей переводы в криптовалюте. Информация о них была обнародована в интернете как раз в январе месяце нынешнего года.

Я уже даже не вспоминаю, про многочисленные зафиксированные и установленные связи участников движа, захвативших Капитолий, непосредственно со спецслужбами РФ, от организаций «База» и «Гордые парни», до координаторов сразу нескольких социальных сетей «спонтанно» и «внезапно» возникших перед сами событиями, и где напрямую подзуживали и провоцировали своих пользователей на беспорядки и мятеж, там весьма отчетливо просматривается в электронном учете (который, как известно не горит и оставляет, порой, довольно заметные следы) прямая поддержка со стороны граждан РФ и неких «неустановленных» лиц и организаций с не менее отчетливой «российской» этимологией.

Думаю, у ФБР США, при «раскопках» всего этого навороченного путинскими спецурами в январе месяце «в быстром режиме» дерьма, вполне хватит материала для того, что бы в Белом Доме приняли соответствующее решение в ответ на столь наглое вмешательство бункерного карлика в исключительно внутри-американские дела. Ну и некоторым американским гражданам с «твердыми трамписткими убеждениями» наверняка придется объяснятся перед собственной Фемидой за некие предосудительные связи с «иностранными государствами», как пить дать.

Тем более, что:

«Я дал понять Путину, в манере весьма отличной от манеры моего предшественника, что дни, когда США прогибаются пред российским агрессивными действиями — вмешательством в наши выборы, кибератаками и отравлениями ее граждан — закончились.» (с) Президент США Джозеф Байден.

Посему, я, на месте всей этой дебильно-вороватой кремлевской своры, не медведчуковские инфо-помойки «защищал» бы в Украине, а готовился «объяснятся» с американским правительством за свою причастность к «акту государственного терроризма» на территории США.

«Перспективы» там похлеще солсберийских шпилей, трусов Навального и прочих «шалостей» Кремля вместе взятых будут. Грохнуть может так, что никакие Геленджики в купе с ново-огаревскими бункерами не спасут.

Константин Машовец, «Информационное сопротивление»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич