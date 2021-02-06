В пещере циклопа 3 Иван Беляев, «Радио Свобода»

6.02.2021, 13:08

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фото: ТАСС

Россиянам придется справиться с Полифемом и навести в стране порядок.

Полтора десятилетия я наблюдаю за протестным движением в России. Часть этого времени изнутри, часть времени снаружи, но с весьма близкого расстояния. Бесспорно, найдутся люди и куда более опытные, но всё-таки полтора десятка лет это немало, чтобы кое-что увидеть и мало-мальски осмыслить.

После нескольких "Маршей несогласных" тогдашняя протестная коалиция, которая, конечно же, держалась на тандеме Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова, развалилась. Сами те марши 2005-2009 годов в исторической оптике, конечно, не могут считаться очень массовыми, но после них наступила просто-таки эпоха безвременья. Протестные митинги даже в Москве собирали всего по несколько сотен человек, иногда исчислялись тысячами, но за несколько лет, кажется, не было ни одного, который исчислялся бы десятками тысяч участников.

Самые решительно настроенные активисты толкались с милицией, а затем уже и полицией на мероприяиях "Стратегии-31", и, кажется, именно тогда родилась простая, кажущаяся убедительной и подкупающая простотой мысль: если на улицу выйдет сто тысяч человек, то режим рухнет. Так эта мысль плавно обтачивалась ровно до конца 2011 года, когда на улицы Москвы вышли сто тысяч человек. Потом ещё раз вышли и ещё раз, боюсь сбиться со счёта. Но режим не рухнул.

Прошло ещё немного времени, и мы стали свидетелями украинского Евромайдана. Это был очень важный момент, потому что он отчасти перевёл разговор из количественной плоскости в качественную. Мы уже знали, что ста тысяч человек на улицах недостаточно, но, может быть, они должны делать что-то особенное, что-то подходящее моменту? Разбить палаточный городок, драться с полицией, жечь автопокрышки...

Мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос, но он многим не понравится, потому что отдаёт фатализмом. Знаете анекдот? Сколько психологов нужно, чтобы поменять лампочку? Достаточно одного, но только если лампочка готова меняться. Так и здесь. Я читаю обсуждения того, что Леонид Волков "слил протест", объявив о том, что сторонники Алексея Навального не будут собираться на митинги в ближайшие недели, и хочу сказать: это просто порочные споры. В сущности, они ни о чём.

Положа руку на сердце: есть люди, которые считают, что третий или четвёртый подряд митинг в феврале снёс бы режим? Или таких людей вовсе нет, или они очень склонны к самоослеплению. Есть люди, считающие, что отмена митингов похоронила всё протестное движение на годы вперёд? Таких людей побольше, но и им присущ излишний пессимизм. Нет ни первой ситуации, ни второй. Есть очень сложная, вязкая, утомительная ситуация высокого недовольства властью, которое при этом переплетается со страшной усталостью общества от пандемии, с невротизацией общества, с очень низким уровнем доверия этого общества, в том числе и к оппозиционным лидерам. Кто-то верно подметил: фильм про дворец Владимира Путина посмотрели в несколько раз больше людей, чем расследование о покушении на Навального. А что это значит? Неуёмная коррупция и иррациональная роскошь - это болевая точка, а попытка политического убийства - нет. Это страшная штука, но я всему хочу найти не самое худшее объяснение. Конечно, виной тому именно усталость и невротизация, а власть эту невротизацию подогревает.

Но любопытно здесь и другое. Та же самая власть сама издёргана и не в меру возбуждена. Совершенно непропорциональный, безумный по замаху ответ на последние акции - что это? Зачем это? Это целерациональное поведение, адекватное обстановке? Адекватное угрозам для режима? Не уверен. В этом смысле я почти согласен с теми немногими оптимистами, кто верит, что отступление "навальнистов" это выигрышный шаг. По крайней мере, не самый проигрышный из возможных - кажется, ещё немного, и власть превратится в ослеплённого Полифема. Но у Одиссея и его спутников была одна задача: выбежать из пещеры циклопа. Если задача всё-таки инач - остаться и навести порядок, - то с Полифемом надо справиться как-то иначе.

Тайм-аут так тайм-аут. Я совсем не утверждаю, что для российской оппозиции это правильное решение. Но и для неё, и для довольно широкого круга сочувствующих важно понять, что будь оно и неправильным, цена этой ошибки не так велика.

Иван Беляев, «Радио Свобода

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