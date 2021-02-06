Осадки не помогли: в Крыму пересохли практически все водохранилища 4 6.02.2021, 14:12

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Оккупанты превращают украинский полуостров в пустыню.

Осадки, выпавшие в аннексированном Крыму за два зимних месяца, практически не наполнили крымские водохранилища. Как сообщил 1 февраля глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось, забор из него сократился до 23 тысяч кубометров в сутки, пишет «Крым Реалии».

В то же время из-за стремительного истощения Балановского водохранилища в Белогорском районе поселки Зуя и Крымская роза испытывают острый дефицит пресной воды. Для снабжения этих населенных пунктов российские власти решили расконсервировать старые скважины, несмотря на превышение нормативов по жесткости воды. В целом, по данным российского Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма, по состоянию на 1 февраля еще три водохранилища полуострова приблизились к «мертвому объему».

Несмотря на пессимистичные оценки российских чиновников в Крыму, «РИА Новости Крым» 2 февраля опубликовали материал с заголовком «В Крыму впервые за полгода улучшилась ситуация с водой». В тексте приводится комментарий гидролога крымского гидрометцентра Наталии Охредько. По ее данным, запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36 миллионов кубометров, и это на 4,7 миллиона кубометров больше, чем месяц назад. Охредько подчеркнула, что такая ситуация «сложилась впервые за последние полгода, ранее воды становилось только меньше».

Фото: RFE/RL

Специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон рассказал Крым.Реалии, что ситуация с водой после зимних осадков несколько улучшилась лишь в некоторых районах полуострова.

– В Белогорском районе уровень воды увеличился, а в Симферопольском он продолжает падать. Возможно, это покажется странным, но по сравнению с началом – серединой января идет заметное падение по многим водохранилищам. В горном Крыму происходит наполнение после выпадения большого количества снега, часть его уже растаяла, однако уровень поднимается медленно. Просто таяние несопоставимо со скоростью, с которой эти водохранилища мелели за последнее время. В принципе, количество осадков, необходимое для наполнения водохранилищ до нормального объема для вхождения в весну и лето, должно продолжать увеличиваться. Даже по горным районам Крыма оно не достигает нормы, характерной этому сезону. В итоге некоторые регионы полуострова обеспечены водой, а в остальных это обеспечение оставляет желать лучшего. Посмотрим, каким будет февраль.

Фото: RFE/RL

Сергей Гапон подчеркивает, что после продолжительной засухи Крыму необходимо намного больше осадков, чтобы выровнять ситуацию. По его прогнозам, к началу весны уровень некоторых водохранилищ вроде Тайганского и Белогорского, которые сейчас постепенно наполняются, могут лишь незначительно отойти от отметки «мертвый объем».

Несмотря на близость к горам, города и поселки на Южном берегу Крыма также испытывают проблемы с водой – в Ялте, например, ограничения в том или ином виде действуют уже несколько месяцев. Журналист из Алушты Алексей Назимов отмечает, что и в этом городе скоро могут ввести графики подачи воды.

Фото: RFE/RL

– Положение не очень хорошее, хотя графики до сих пор не введены: обещали после новогодних праздников, но так и не ввели. В Изобильненском водохранилище запасы уже подходят к «мертвому объему» – около 2,5 миллионов кубометров, то есть примерно 20%. Это основной источник водоснабжения не только для Алушты, но и прилегающих поселков. Что касается Партенита, там ситуация в целом нормальная – хватает своих источников, накопителей. Впрочем, в связи с проблемами Алушты эту воду у Партенита могут забрать. Предполагаю, что в ближайшем будущем, в течение недели-полутора могут действительно ввести графики водоснабжения. Пока на качество воды жалоб нет, хотя она немного минерализована.

Глава российской администрации Ялты Янина Павленко на совещании 1 февраля сообщила, что город в основном снабжается как раз за счет горных источников, а не водохранилищ – и, по ее словам, довольно успешно:

«За прошедшую неделю количество жалоб по водоснабжению существенно снизилось: благодаря использованию альтернативных источников, была возможность обеспечивать большую часть Ялты круглосуточно. При этом объем воды в Загорском водохранилище составляет 2 миллиона 539 тысяч кубометров, из них полезный объем – 739 тысяч. В Счастливом водохранилище это 3 миллиона 595 тысяч кубометров и 2 миллиона 995 тысяч кубометров соответственно. Только за один день приток составил более 160 тысяч кубометров, при этом за сегодня город ни взял ни грамма воды. основной источник это, конечно же, Хаста-Баш, который дает нам более 30 тысяч метров кубических в сутки воды. Уч-Кош – 7 тысяч, Массандровский водопад – порядка 10 тысяч, Ай-Панда – 300 метров кубических. Из Фороса мы продолжаем качать 640 метров кубических в сутки, но водоканал осуществляет работы по запуску второй скважины, и уже буквально сегодня мы должны получить дополнительные результаты».

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство опреснительных установок в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. Как выяснили Крым.Реалии, к общему проекту опреснения воды в Крыму привлечена структура «Роскосмоса». Согласно информации с российского сайта госзакупок, в декабре прошлого года федеральный Исследовательский центр имени Келдыша в Москве начал искать исполнителя для изготовления «макета завода опреснения морской воды в Крыму в масштабе 1:250». В итогу услугу закупили у единственного поставщика – московского ООО «Монолит-М». Эта фирма, по данным федеральной налоговой службы, зарегистрирована в 2017 году в Москве, ее основной профиль – деятельность рекламных агентств, а владельцем числится Михаил Черкасов. Он подтвердил Крым.Реалии, что его компания готовила макет опреснительного завода для Крыма, но подробности проекта раскрыть отказался.

Фото: RFE/RL

Глава аналитического центра «Українська фундація безпекових студій» Юлия Каздобина полагает, что российским властям будет трудно реализовать проекты по опреснению на полуострове из-за западных санкций.

– Первый вопрос – это наличие у России необходимых технологий для реализации проекта по опреснению в Крыму. На основании того, что я видела в прессе, похоже, что их у нее нет. Американские санкции предполагают полное эмбарго на поставки любых товаров в Крым, европейские запрещают поставки в определенных секторах экономики. Под это подпадает и необходимая для опреснения техника. Однако при применении санкций, как правило, обращают внимание на гуманитарные последствия. Чем больше будет ухудшаться ситуация с водой в Крыму, тем меньше вероятность, что западные страны будут готовы накладывать эти ограничения. Ведь задача санкций – не нанести вред населению, а создать сложности для страны, которая нарушает нормы международного права. Конечно, согласно ему Россия несет ответственность за оккупированную территорию и обязана обеспечивать население водой.

Фото: RFE/RL

По мнению Юлии Каздобиной, Украине следует как можно скорее выработать четкую позицию в связи с усугубляющейся водной проблемой Крыма. В течение 2020 года различные представители украинских властей неоднократно подчеркивали, что могут возобновить поставки воды по Северо-Крымскому каналу только после деоккупации полуострова. Тем не менее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе 2020 заявил, что в случае гуманитарной катастрофы в Крыму Украина может взяться за обеспечение украинцев на оккупированной территории водой.

Фото: RFE/RL

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