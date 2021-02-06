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Национальный герой Беларуси взбудоражил Кремль

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  • 6.02.2021, 15:23
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Национальный герой Беларуси взбудоражил Кремль

Белорусы все четче видят российские поползновения в их прошлое и бьют агрессоров по рукам.

Очень показательный инцидент произошел в белорусско-российских отношениях, который показал глубинное желание Кремля безраздельно вмешиваться во внутренние дела суверенной Беларуси. 4 февраля отмечается 275-летие рождения Тадеуша Костюшко, появившегося на свет в родовом имении Маречевщина, что в Брестской области, пишет автор Telegram-канала «Сито Сократа».

Будучи представителем древнего волынско-берестейского рода, Костюшко прожил крайне насыщенную жизнь. Он известен как успешный военный инженер, получивший образование во Франции, и военный деятель Речи Посполитой и США. Костюшко был приверженцем американской революции и национально-освободительной борьбы бывших британских колоний в Новом свете за независимость. Он отлично зарекомендовал себя при возведении фортификационных сооружений для нужд северной и южной армий, и получил глубокое признание со стороны отцов-основателей США Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина и Томаса Джефферсона.

По возвращении в Польшу в 1794 году Костюшко стал лидером национально-освободительного восстания в Речи Посполитой против российско-прусской оккупации страны. Хотя восстание Костюшко потерпело неудачу, оно стало первым шагом к будущему восстановлению либо обретению независимости белорусским, польским и литовским народами. В итоге личность Костюшко, символизирующая рыцарство и борьбу, позволила ему обрести статус национального героя сразу четырех стран: Беларуси, Литвы, Польши и США.

По прошествии более чем двух веков рыцарство Костюшко остается раздражителем для России, страны с имперскими амбициями которой так пламенно боролся революционер ХVIII века. Даже царь Павел І, признавая подвиги генерала, освободил его из российского пленения. Но вот современным российским пропагандистам тяжело смириться с фактом, что такая личность, как Костюшко сохраняет свое историческое значение для солидаризации трех европейских наций, живущих на западных границах России.

Когда Национальный исторический музей РБ в своем Instagram выложил пост, посвященный юбилею рождения Костюшко, в нем подчеркивалось, что он герой четырех стран и двух континентов. В ответ от имени акаунта российского посольства в Минске – embassyruminsk – сразу появились обидные вопросы и менторские высказывания. В частности, «дипломаты» РФ заявили: «Назвать Костюшко белорусским национальным героем = расписаться в своем историческом невежестве».

Это — дипломатический скандал и большое унижение для белорусов.

Данный эпизод очень важен, ведь вопросы исторической памяти — одно из ключевых направлений гибридной войны, которую ведет Россия на глобальном уровне. Сначала идет захват информационного пространства страны жертвы и его хаотизация, потом россияне берутся за оккупацию истории и присваивают себе национальных героев, а тех, которые не вписываются в навязываемую историческую парадигму – очерняют либо придают забвению.

Россия в ходе отторжения Приднестровья от Молдовы начала продвигать миф о Суворове, как герое-освободителе Молдовы. Перед оккупацией Крыма и развязывания войны на Донбассе, десятилетиями очерняла гетмана Мазепу, выступившего против политики Петра І по ликвидации Гетманщины, а также пыталась оккупировать Гоголя, Даля, Куинджи, Булгакова и даже Тараса Шевченко. Дегероизация чужой истории, ее уничижение и забвение – известные рецепты порабощения соседних стран, веками культивируемые Кремлем. Хорошо, что белорусы все четче видят российские поползновения в их прошлое, и бьют агрессоров по рукам.

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