«У путинского государства и его пропаганды странная патология» 1 Леонид Гозман, kasparov.ru

6.02.2021, 15:30

О проблемах самоидентификации правящей в РФ верхушки.

Сталин хуже Гитлера. Именно эту фразу лично мне, назвав мою фамилию, запретил произносить, выступая 28 января по "Первому каналу" в программе "Время покажет", ведущий радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан, добавив, что при нарушении запрета я буду сидеть три года.

Ведущие и другие участники программы его идею одобрили, а я свое мнение высказать не мог потому, что меня уже давно туда не зовут, справедливо опасаясь некорректных высказываний в адрес начальства и всего, что оно в стране устроило. К руководителям программы у меня претензий нет, а вот с Марданом интереснее. Он вполне мог бы мне все высказать в лицо, но предпочитает этого не делать. Мы с ним как-то встречались в эфире его же программы, но он почувствовал себя со мной так некомфортно, что, когда через какое-то время его начальство пригласило меня вновь, категорически отказался со мной разговаривать — то есть это было уже не чье-то распоряжение, а его личная, несмотря на вполне брутальный вид, осторожность. Заметьте, что слово "трусость" я не произносил.

Но Бог с ними со всеми. Сталин, конечно, хуже Гитлера, законов, запрещающих так говорить, уже принята целая куча, сейчас примут еще один. Я же то, что Сталин хуже Гитлера — да и все остальное, что считаю правильным, — как говорил, так и буду говорить, какие бы дурацкие законы они ни принимали. Интереснее другое.

Мардан сказал, что есть, мол, у каждого народа вещи, которые определяют самосознание этого народа, являются для него центральными. И эти вещи трогать нельзя. Для евреев, как он считает, это Холокост, для украинцев — Голодомор (кажется, недавно наша пропаганда его отрицала), а для русских это, оказывается, Сталин ("а потому не позволено никакому Гозману..."). Вот это уже интересно. Как заметил Даниил Константинов, получается, что для евреев и украинцев священными являются жертвы, а для русских — палач!

У путинского государства и его пропаганды странная некрофилия. Ужасные жертвы той войны — для них почему-то предмет гордости. Посмотрите, что они несут, когда говорят о войне. Они этими страшными потерями обосновывают какие-то наши особые права на тех территориях, на которых наши соотечественники погибли. А тот, по чьей вине они сложили головы, по чьей вине случилась катастрофа 1941–42, кто в мирное время уничтожил русских, да и всех остальных, живших в СССР, больше, чем любой Гитлер, кто убивал не просто всех подряд, но и отбирал лучших — самых образованных, самых работящих, самых талантливых — священный символ! Священна не память тех, КОГО убивали, а тот, КТО убивал.

Это потому, что нынешнее государство само идентифицируется не с жертвами, а с палачами. Наши начальники видят себя среди тех, кто отправлял людей в лагеря, но никак не среди тех, кого отправляли. И портреты товарища Дзержинского до сих пор украшают кабинеты тех, кто присматривает за подведомственным населением.

И, да, чтобы не забыть, Сталин хуже Гитлера!

P. S. Необходимое пояснение. Знакомый юрист сказал мне, что по нынешним временам фраза "Сталин хуже Гитлера" может интерпретироваться как реабилитация нацизма.

Обращаю внимание потенциальных цензоров, что русская народная пословица "Незваный гость хуже татарина" при всей своей неполиткорректности не является реабилитацией Ордынского Ига. Она говорит лишь о том, что человек, явившийся без приглашения, еще хуже "татарина", под каковым здесь понимается грабитель и захватчик, а вовсе не член братской семьи народов свободных, которых сплотила навеки великая Русь. Точно так же фраза, вынесенная в заголовок, означает, что Сталин еще хуже, еще омерзительнее и опаснее, чем то воплощение абсолютного зла, которым, несомненно, был Гитлер.

То есть она не означает проявления хоть каких-либо симпатий к нацизму. Она лишь означает, что Сталин хуже Гитлера!

Леонид Гозман, kasparov.ru

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