Врач назвала пять вещей, которые должны быть в каждом доме 6.02.2021, 15:44

Hа случай COVID-19 и не только.

Главные факты о коронавирусе подытожила врач-терапевт 37-й поликлиники Минска Елена Красная, пишет tut.by.

Кому важно восстановление после COVID-19

Елена рассказала о том, что реабилитация после перенесенного коронавируса потребуется далеко не всем. Наиболее актуальна она для тех, кто болел COVID-19 в средней или тяжелой форме.

При среднетяжелой форме речь идет о лихорадочно-интоксикационном синдроме, клинических признаках поражения легких и наличии подтвержденной рентгенологически пневмонии без признаков нарушения функции внутренних органов.

Клинические критерии включают: сохраненное сознание, отсутствие заторможенности; ЧД не более 22 в минуту; ЧСС больше 55, но меньше 110 ударов в минуту; отсутствие боли в грудной клетке; отсутствие кровохарканья; температура не более 38,5 °С, купируемая жаропонижающими; сатурация не менее 95% (по данным пульсоксиметрии); систолическое артериальное давление выше 90 мм. рт. ст.

Тяжелую форму характеризуют длительное стойкое повышение температуры тела выше 38,5 °С; клинические признаки поражения легких и наличие подтвержденной рентгенологически пневмонии с признаками дыхательной недостаточности (частота дыхания в покое > З0/мин; частота сердечных сокращений более 110 ударов в минуту в покое, серость кожных покровов, сатурация менее 95%); систолическое артериальное давление менее 80 мм. рт. ст.; нарушение сознания, поведения.

Пациентам стационара при выписке всегда дают рекомендации по медикаментозному лечению, реабилитации, дыхательной гимнастике, физической нагрузке — важно их придерживаться:

— Например, пациенты, которые перенесли так называемую коронавирусную пневмонию, должны дозированно подходить к физической нагрузке, — напомнила терапевт.

Какие пять приборов должны быть дома (на случай COVID-19 и не только)

В среднем восстановление после коронавирусной инфекции длится один-два месяца. Контролировать свое состояние в это время помогут:

- термометр;

- тонометр;

- пульсоксиметр. Не нужно покупать очень дорогой прибор, достаточно, чтобы он показывал насыщение кислородом тканей. Помимо этого, он показывает и пульс.

Терапевт назвала еще два прибора — с точки зрения медицины эта пятерка должна быть в каждом доме:

- весы. И женщины, и мужчины должны контролировать свой вес. Ожирение — один из факторов риска развития осложнений коронавирусной инфекции;

- ингалятор (особенно актуален для семей с детьми).

«В квартире может быть два телевизора, но не будет банального ингалятора, хотя стоит он не так дорого. Сделать физиопроцедуру — это десять минут, и не понадобится для этого идти в поликлинику. Тем более что прослужит такой прибор долго», — пояснила врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».