Крым особого режима Виталий Портников, Крым.Реалии

6.02.2021, 16:36

Виталий Портников

География властно напоминает о себе приближающейся экологической катастрофой, нехваткой воды, кризисом.

Решение российского руководства разработать законодательство об особом правовом режиме в аннексированном Россией Крыму – фактическое признание того факта, что и спустя почти семь лет после оккупации полуостров находится за правовыми границами России и оказывается токсичной территорией не только для иностранных инвесторов, но и для российского бизнеса.

Именно поэтому потенциальных инвесторов, похоже, теперь будут пытаться заманить в Крым «особыми административными районами», налоговыми льготами и прочими иллюзиями легкой прибыли. Но кому, кроме тех, кто хочет быстро ограбить полуостров, захочется соглашаться с присутствием в «особых районах» и подвергать себя опасности санкций, если любой «особый район» – это все равно Крым. Оккупированный Россией в 2014 году Крым.

Когда Россия в феврале-марте 2014 года захватила полуостров, я напоминал, что Крым всю историю своего существования был тесно связан с материком – и это география, которую нельзя изменить указом президента России или подменить Крымским мостом.

А с точки зрения международного права Крым – территория Украины и это тоже нельзя изменить указом Путина или ссылками на результаты фейкового референдума. И что же получается в результате? География властно напоминает о себе приближающейся экологической катастрофой, нехваткой воды, кризисом в сельском хозяйстве – потому что, уверен, никакой мост не заменит Крыму воду из Днепра.

И международное право тоже властно напоминает о себе – потому что никто не хочет связываться с оккупированной и незаконно аннексированной территорией! Прежде чем заманивать в «особые районы» российских бизнесменов, Кремль должен был бы объяснить, почему на полуострове вы днем с огнем не отыщете российских государственных компаний – ни Российских железных дорог, ни «Почты России», ни Сбербанка России – ну никого, практически никого! И если Крым и в самом деле «субъект федерации», то, может быть, вы из интереса назовете нам еще один какой-нибудь такой субъект, где нет ни «Почты России», ни Сбербанка. Как это, нет больше такого субъекта? (Ответ-то мы знаем – угроза западных санкций, которые, как видим – работают).

И если Крым – это «дутый субъект» Российской Федерации, то никакое переименование его административных единиц в «особые административные районы» реальности не изменит – ни политической, ни экономической, ни правовой. Оккупация она и есть оккупация, как там ее не называй.

Виталий Портников, Крым.Реалии

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