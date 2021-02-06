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Ученые нашли в Турции уникальные артефакты, которые проливают свет на древние тайны

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  • 6.02.2021, 16:41
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Ученые нашли в Турции уникальные артефакты, которые проливают свет на древние тайны

Специалисты провели раскопки на юго-западе страны.

Во время раскопок на юго-западе Турции ученые наткнулись на десятки терракотовых фигурок. Здесь они нашли статуэтки богов, богинь, мужчин, женщин, и животных. Все находки - возрастом более 2000 лет, пишет Live Science (перевод - «Апостроф»).

Отмечается, что статуэтки нашли на территории древнего города Мира в турецкой провинции Анталья.

На некоторых статуэтках специалисты смогли рассмотреть краску и надписи.

"Коллекция фигурок дает нам подробные сведения о том, что существовало в таинственной Мире под толстым слоем ила в первом и втором веках до нашей эры", – сказал о находке руководитель исследования Невзат Чевик.

Ученые говорят, что такие находки дают "важные подсказки об эллинистическом периоде Миры и Ликии".

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