В России суд оштрафовал немого за «скандирование лозунгов» 9 6.02.2021, 17:13

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фото: Коммерсантъ

Евгения Агафонова задержали, когда он пытался показать полицейским, что не слышит.

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на пять тысяч российских рублей местного жителя Евгения Агафонова по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает «Радио Свобода».

В составленном на него полицейскими протоколе говорится, что житель Петербурга "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги". Агафонов является инвалидом третьей группы по слуху и не может говорить.

В день задержания петербуржец шёл в магазин. Агафонов утверждает, что об акции ничего не знал. Его задержали, когда он пытался показать полицейским, что не слышит. В отделе Агафонов провёл 9 часов, ему не предоставили переводчика. Адвокат задержанного уточнил, что его подзащитный не понимал разъяснения полицейских и не знал, какие у него права и обязанности. Суд назначил Агафонову наказание ниже низшего предела.

23 и 31 января в Санкт-Петербурге и других российских городах прошли крупные протестные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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