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Вода на Марсе: ученые будут изучать залежи льда

  • 6.02.2021, 18:08
Вода на Марсе: ученые будут изучать залежи льда

К Марсу отправятся четыре орбитальных аппарата.

В рамках программы в 2026 году к Марсу отправятся четыре орбитальных аппарата, которые при помощи радиолокации картографируют приповерхностные залежи льда на планете, сообщает NASA (перевод - kurs.com.ua).

Ученых интересует точное местоположение приповерхностных залежей льда, их глубина залегания и пространственная протяженность. Кроме того, миссия поможет определить свойства пыли, реголита и слоев горных пород.

Полученные данные будут доступны ученым по всему миру и позволят понять геологическую историю Марса, а также определить потенциальные научные цели для первых полетов человека на Марс.

В программе, кроме NASA, участвуют Итальянское и Канадское космические агентства, а также Японское агентство аэрокосмических исследований. В ближайшее время начнется разработка плана программы и распределение обязанностей между агентствами.

Старт I-MIM намечен на 2026 год, предполагается, что к Марсу будут отправлены четыре орбитальных аппарата, оснащенные радарами с синтезированной апертурой.

Область для радиолокационного сканирования будет находиться между 25 и 40 градусами северной широты и 25 и 40 градусами южной широты, а само сканирование будет вестись с высоты два километра.

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