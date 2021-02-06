Конец российской газовой монополии 6.02.2021, 18:20

Кремль в конце 2020 года ожидало нескольких серьезных разочарований во внешней политике балканских стран.

Монополия России на газовом рынке на Балканах пошатнулась, а Белград и Приштина продвинулись в нормализации экономических отношений, пигет Ксения Кириллова для Крым.Реалии.

За последний год наметилась тенденция неуклонного снижения нефтегазовой зависимости государств Балканского полуострова от России, что не может не волновать Москву. В частности, 1 января начал действовать первый в Хорватии терминал на острове Крк, занимающийся импортом сжиженного природного газа. Его мощность составляет 2,6 миллиардов кубометров, а стоимость – 233,6 миллиона евро. Как отмечают хорватские СМИ, терминал разработан с целью укрепления европейского энергетического рынка и повышения безопасности поставок газа в страны Европейского Союза.

В свою очередь, в тот же самый день в Сербии был запущен газопровод «Балканский поток», являющийся одной из веток «Турецкого потока», торжественное открытие которого состоялось 9 января прошлого года в Стамбуле. «Балканский поток» соединяет турецкий участок трубы с сербским, и предназначен для экспорта российского газа Болгарию, Сербию и далее в Венгрию. Российские СМИ не скрывают, что он может стать альтернативой нереализованному проекту «Южный поток».

Уменьшение зависимости

Однако очевидно, что монополия России на газовом рынке на Балканах пошатнулась. В частности, американский сжиженный газ, поставляемый на остров Крк, предназначен не только для нужд Хорватии, но также для использования Венгрией и Украиной, что должно снизить зависимость Венгрии от Газпрома. Одновременно с этим премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил о начале «диверсификации газового рынка» на церемонии открытия Трансадриатического газопровода (TAP), доставляющего азербайджанский газ в Европу.

Строительство трубопровода между Грецией и Болгарией началось в мае 2019 года после того, как Евросоюз неоднократно призывал Софию позаботиться об альтернативах российскому газу, а Атлантический Совет Болгарии крайне негативно отозвался об участии страны в строительстве балканского части «Турецкого потока». В частности, он отметил, что «Турецкий поток», исходя из заключенного Болгарией контракта с «Газпромом», отвечает лишь интересам России, а вложенные в него деньги болгарских налогоплательщиков начнут окупаться только к 2040 году.

К этому можно добавить, что в прошлом году крупнейший турецкий нефтеперерабатывающий завод STAR резко сократил закупки российской нефти, параллельно переключившись на нефть из Ирака и Норвегии. Еще раньше Турция предпочла российскому газу поставки из Азербайджана, а затем обнаружила в Черном море новые запасы природного газа, что еще больше снизило ее потребности в импорте топлива из России. Еще до открытия хорватского терминала эксперты прогнозировали, что могут привести к недозагрузке «Турецкого потока».

Еще одной проблемой для Москвы стала «Инициатива трех морей», объединяющая 12 государств Европейского Союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе и имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая по вопросу о развитии «Инициативы трех морей», отмечала, что проект поможет снизить энергетическую и экономическую зависимость стран региона от России.

В 2021 году лидерство в «Инициативе» перешло от Эстонии к Болгарии. Среди приоритетов в рамках своей работы в составе объединения, болгарский президент Румен Радаев назвал участие в созданном в феврале 2020 года региональном инвестиционном фонде, который будет финансировать проекты в области транспорта, энергетики и коммуникаций. Соединенные Штаты, в свою очередь, приняли решение вложить в инвестиционный фонд «Инициативы трех морей» в 2021 году 300 млн долларов, что приветствовал МИД Болгарии.

По словам болгарского эксперта, лектора Института публичной политики (Public Policy Institute) Пламена Иванова, в вопросах безопасности Болгария отстает в части перевооружения и соответствия стандартам НАТО, однако намерена расширить взаимодействие с Альянсом. В марте в Болгарии ожидаются новые выборы, итог которых, по мнению эксперта, может привести к завершению пребывания у власти премьер-министра Бойко Борисова и его партии. «Это могло бы способствовать созданию нового, более проевропейского большинства в парламенте и правительстве, которое могло бы уделить больше внимания вопросам безопасности и реформам в части борьбы с коррупцией в государственной и судебной системе», – отметил он.

Пламен Иванов также выразил надежду, что новый состав правительства также займется диверсификацией энергетических и других потребностей Болгарии в соответствии с приоритетами ЕС, и обратит внимание на действия нынешнего правительства в части умышленного обеспечения маршрутов поставок российского оружия в Сербию, что изменяет военный и стратегический баланс в регионе далеко не в пользу НАТО. Однако существует риск того, что по итогам выборов к власти может прийти Социалистическая партия, что, в сочетании с довольно пророссийской позицией нынешнего президента может усугубить существующие проблемы.

Меньше возможностей для манипуляций

Наряду с усилением энергетической независимости болгарских стран от России, Кремль в конце прошлого года ждало несколько серьезных внешнеполитических разочарований. В частности, в сентябре в Вашингтоне было подписано соглашение о нормализации экономических отношений между Белградом и Приштиной. Таким образом, возможности России манипулировать «косовским вопросом» в отношениях с Белградом несколько сократились.

Во время декабрьского визита в Боснию и Герцеговину министр иностранных дел России Сергей Лавров отдельно встретился с одним из трех членов коллективного президентства (президиума) БиГ – сербом Милорадом Додиком. На совместной с Додиком пресс-конференции он уничижительно отозвался о роли Верховного представителя по Боснии и Герцеговине и призвал к неукоснительному соблюдению Дейтонского соглашения, воспринимаемое представителями хорватской и мусульманской частей страны как препятствие к сближению с ЕС. Два других члена президиума БиГ – Желько Комшич и Шефик Джаферович – восприняли это как неуважение к институтам БиГ и отказались встречаться с Лавровым.

Хотя сербский президент Александр Вучич заявил в эфире TV Prva, что Сербия не станет признавать независимость Косова как минимум до апреля 2022 года, пророссийские сербские общественники явно остались недовольны некоторой нормализацией отношений с Косово. В своем письме Владимиру Путину они призвали лишить Вучича ордена Александра Невского за то, что тот «не прилагает усилий для защиты территориальной целостности Сербии» и «допустил прямое вмешательство США во многие внутренние вопросы сербского государства». В свою очередь, поддержка Россией сербских радикалов и их нападок на Вучича может еще больше осложнить отношения двух стран.

Эффективная «мягкая сила»

Тем не менее, эксперты отмечают довольно эффективную работу российской «мягкой силы» на Балканах. Главным союзником Москвы на этом направлении назван президент Республики Сербской Милорад Додик, наиболее последовательно ведущий пророссийскую деятельность в регионе. По словам старшего научного сотрудника Центра глобальной политики в Вашингтоне доктора Хикмета Карчича, «сербские националисты Боснии последовательно блокируют все инициативы на пути к интеграции с ЕС и НАТО, водят дружбу с Путиным и постоянно пытаются посеять в стране политический хаос».

Сторонники России находятся и среди хорватских политиков, в частности, лидер партии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) Драган Чович, неоднократно высказывавшийся о необходимости сотрудничества с Москвой. Тем не менее, эти усилия не способны остановить процесс сближения балканских государств с Западом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».