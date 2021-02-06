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В Испании протестируют четырехдневную рабочую неделю

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  • 6.02.2021, 18:48
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В Испании протестируют четырехдневную рабочую неделю

Европейцы все реже перерабатывают.

Испанское правительство одобрило пилотный проект, в рамках которого несколько компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю. При этом зарплата сотрудников останется прежней, пишет euro-pulse.ru.

Какие именно компании будут в нем участвовать – пока не решено, но среди них точно будут промышленные производства.

Проект продлится 3 года. Во время эксперимента компании будут получать выплаты от государства, чтобы переход был более мягким. Со временем выплаты будут сокращаться, и к концу пилотного проекта компании должны будут полностью обходиться без дотаций.

Идея о сокращении рабочей недели с 40 до 32 часов высказывалась и раньше, но решающую поддержку она получила из-за пандемии коронавируса COVID-19 и карантинных мер. По мнению испанского правительства, четырехдневная рабочая неделя позволит сделать график сотрудников более гибким, а это в свою очередь разгрузит транспортную систему и позволит людям меньше контактировать. Не говоря уже о том, что у работников появится больше времени на общение с родными, хобби или развитие собственного бизнеса.

Европейцы все реже перерабатывают, согласно докладу Европейского агентства по безопасности труда и охране здоровья на рабочем месте. Если в 2005 году сверхурочно регулярно работали 50% наемных работников в ЕС, то в 2015 году таких стало 40%.

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