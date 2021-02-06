Вдохновляющая история легкоатлетки Светланы Куделич, иронизировавшей над советами Лукашенко 2 6.02.2021, 19:27

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После выборов медалистка ЧЕ лишилась сборной и была обездвижена 1,5 месяца, но солидарность белорусов отправила ее биться за ОИ.

Режим Лукашенко объявил войну всем, кто выступил за перемены, и спортсмены тут не стали исключением – чиновники с легкостью забывают о заслугах и медалях и оказывают мощнейшее давление на проявивших гражданскую позицию, пишет для by.tribuna.com Никита Васькович.

Но, несмотря на прессинг, число тех, кто не может молчать, продолжает расти до сих пор – например, под письмом за честные выборы и против насилия недавно появилась двухтысячная подпись! Наверняка этому способствуют вдохновляющие примеры атлетов, уже давно поддержавших обращение – и тут однозначно нужно отметить легкоатлетку Светлану Куделич.

Бегунья-универсал, бравшая медали на ЧЕ и дважды выступавшая на ОИ, подписалась под письмом одной из первых, после чего лишилась работы в МЧС и места в национальной команде. Уже оставшись без господдержки, она перенесла тяжелейшую операцию, из-за которой оказалась обездвиженной на полтора месяца. Но даже после этого Куделич не оставила мечту покорить марафон на Олимпиаде – она восстановилась и получила возможность побороться за Токио-2021 благодаря солидарности белорусов. Взглянем подробнее на историю спортсменки, которая задолго до прошлого года иронизировала над поучениями Лукашенко.

Попала Светлана в легкую атлетику по сути случайно: однажды в пятом классе ей очень уж не хотелось идти на уроки, чтобы избежать этой участи, она решила выступить на школьном кроссе – и неожиданно для себя выиграла его. Затем случилась победа на городских соревнованиях, после которой Куделич всерьез занялась бегом. Изначально специализировалась на дистанциях 5 и 10 км и в юном возрасте добивалась в них серьезных успехов: на «пятерке» становилась третьей на юниорском ЧЕ и второй на молодежном. А в 2012-м Светлана (тогда ей было 25) перешла на 3000 метров с препятствиями (или же стипль-чез) – и сходу выполнила олимпийский норматив, благодаря чему попала на Игры в Лондоне! Там, правда, ей не удалось попасть в финальный забег.

В следующем олимпийском цикле трехкилометровая дистанция стала для Куделич основной. В 2014-м в стипль-чезе она становилась четвертой на ЧЕ и Континентальном кубке, а год спустя сверкнула на «трешке» без препятствий – причем незапланированно. Светлана вела подготовку к летнему сезону-2016, но все-таки выступила на чемпионате Беларуси, где установила национальный рекорд дистанции. Так она получила право поучаствовать в ЧЕ в залах, от которого долго отказывалась. Поехала туда спортсменка во многом благодаря уговорам Вадима Девятовского – и не зря! На Евро Куделич сбросила со своего же рекорда Беларуси целых семь секунд и с результатом 8.48.02 завоевала «серебро».

Вскоре после этого случился эпизод, весьма символично выглядящий в свете нынешних событий. Отправляясь на очередные старты в начале 2016-го, Светлана поделилась в соцсетях фоткой своего паспорта и билетов из аэропорта – синий белорусский документ при этом прикрывала обложка с «Погоней». Спустя пару лет легкоатлетка объяснила это тем, что она «нормальный образованный человек, который интересуется историей своей страны».

Летом 2016-го случилась вторая Олимпиада Куделич. В Рио белоруска сделала ставку на стипль-чез. Получилось достойно, но Светлане наверняка хотелось большего: хоть она и показала свой лучший результат сезона, но ей вновь не удалось попасть в финальный забег.

Возможно, именно поэтому в следующем году Куделич вернулась к более длинным дистанциям: набирала форму в 10-километровых забегах, а в ноябре получила первый марафонский опыт. В 2018-м белоруска все-таки попыталась еще побороться в беге с препятствиями (стала 11-й на ЧМ), но больше внимания уже уделяла стайерским дисциплинам: трижды участвовала в полумарафонах (в Минске финишировала второй), а в конце года успешно покорила и 42 км, взяв «бронзу» на старте в китайском Гуанчжоу.

А еще тогда Куделич в интервью «Прессболу» рассказала историю своего личного знакомства с Лукашенко. Случилось это на открытии манежа БГУФК, куда пригласили Светлану (там же был и призер ОИ Андрей Кравченко, который сейчас является одним из самых заметных лиц спортивного протеста). Лукашенко, у которого, как известно, есть советы для представителей практически любых видов спорта, не преминул выдать ЦУ и легкоатлетке.

«На открытии манежа БГУФКа Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать: не все силы отдавать, беречь, а вот в конце выложиться без остатка. Я просто не знала раньше. А теперь, конечно, буду пробовать», – так она рассказала об этом. В словах Куделич легко увидеть иронию над диктатором – по крайней мере, большинство комментаторов той новости считало посыл спортсменки именно так.

В 2019-м Светлана работала уже только на стайерских дистанциях и в сентябре отправилась на свой первый чемпионат мира в качестве марафонки (всего для нее это был четвертый ЧМ). В Дохе белоруска стала 32-й, но в том случае просто финишировать уже было огромной победой. В столице Катара тогда зашкаливала и температура, и уровень влажности – так что забег получился просто адским. Спустя несколько дней Светлана во всех красках описала те мучительные 42 км в своих соцсетях – прочитать полностью можно тут, а вот несколько самых красноречивых фраз:

«Складывалось впечатление, что марафон проверял не наши физические качества и уровень подготовленности, а кто из нас живучее! Влажность под 80% и очень высокая температура делали свое дело. Пытаясь дышать, ты получал порцию совсем не свежего, а до невыносимости раскаленного катарского воздуха. Это непередаваемые ощущения! Я видела, как вдоль трассы лежат марафонки, их глаза и лица не выражали никаких эмоций. Они были полностью обессилены. Это было страшное зрелище. Их увозили с трассы одну за другой. Мне очень не хотелось быть в их числе.

За всю свою беговую карьеру (а это порядка 17 лет), я ни разу не мучилась и не терпела так, как в ту адскую ночь! Увидев финиш, такой долгожданный и порой, казалось, недостижимый, я была счастлива, горда, до безрассудства рада! После финиша я смогла лишь плюхнуться на раскаленный асфальт и рыдать от счастья! Внутри я была пуста, физически и психологически... Потом были самые мучительные пять часов в моей жизни: я валялась от боли в животе и всем теле то на газоне, то в комнате у нашего врача! Я думала, что это моя последняя ночь, мой последний марафон».

В 2020-м Куделич рассчитывала пробежать свой первый олимпийский марафон, но коронавирус перенес Игры в Токио на год вперед. С другими стартами все тоже было сложно: первым соревнованием за год для Светланы стал чемпионат Беларуси, прошедший на стыке июля и августа – там она стала второй на дистанциях 5 и 10 км. А вскоре состоялись президентские выборы, после которых силовики попытались утопить мирный протест в жестокости. Куделич мимо этого пройти не смогла и оказалась в первых рядах спортсменов, подписавших письмо с требованиями остановить насилие, наказать виновных в нем, освободить задержанных и политзаключенных, и, самое главное, признать выборы недействительными и провести новое голосование. В список поддержавших обращение бегунья попала под номером 22.

Вскоре после этого включилась репрессивная машина, и Светлана сполна ощутила мстительность системы. Официальным местом работы Куделич было МЧС – она имела звание лейтенанта внутренней службы и занимала должность инспектора по профессиональной подготовке и спорту. Это ведомство и платило легкоатлетке зарплату, хотя по факту за него она лишь иногда выступала на внутренних соревнованиях, а в остальное время была откомандирована к Минспорта. В таком режиме Светлана отработала восемь лет и незадолго до подписания письма продлила истекавший контракт еще на пять – но высказавшись, резко стала неугодна. Угроза отзывом из Минспорта и переводом на классическую службу, которую невозможно совмещать с тренировками, заставила Куделич написать рапорт об увольнении по собственному желанию – при этом бегунья уверена, что это было сделано по наводке министра спорта Сергея Ковальчука.

Так Куделич лишилась средства заработка, а вскоре ее еще и отцепили от национальной сборной. Старший тренер команды Андрей Гордеев пытался уговорить спортсменку отозвать подпись, а когда она отказалась, то была исключена из числа участников октябрьского ЧМ по полумарафону. По итогу, правда, белорусская команда туда вообще не поехала – официально это так и не было объяснено, но Светлана предполагает, что вопрос был в недостатке финансирования, причем Гордеев знал это изначально. Впрочем, для бегуньи это ничего не изменило – после этих новостей она еще раз переговорила со старшим тренером и тот подтвердил, что если она не отзовет подпись, то будет исключена из сборной.

Вместе со Светланой письмо за честные выборы подписал и ее муж Игорь Жаворонок – личный тренер спортсменки с 2007-го, официальным местом работы которого был РЦОП по легкой атлетике. На этом месте коуч задержался чуть дольше супруги, но в конце декабря прошлого года с ним прогнозируемо не продлили контракт. Но Жаворонок не унывал по этому поводу – о потере работы он знал заранее и еще за три недели до официального решения очень хлестко и конкретно высказался по этому поводу.

А Светлана, лишившись работы в МЧС и места в сборной, посчитала, что «если уж убирать из жизни весь негатив и все плохое, то по полной». Спортсменку долгие годы мучал дискомфорт в стопах, однако в жестком соревновательном графике она постоянно откладывала операцию, которая могла бы исправить положение, и бегала зачастую только на морально-волевых. Но после событий 2020-го Куделич поняла, что для режима все ее заслуги не стоят ничего, и наконец легла под нож хирурга.

«На операцию я решалась очень долго. Про своё здоровье думала в последнюю очередь, ведь чемпионат Европы сменял чемпионат мира, затем Олимпиада и снова все по кругу. Я терпела дискомфорт и этим усугубляла ситуацию. Из-за боли я неправильно ставила стопы при беге, закономерно получая серьёзные травмы и усталостные переломы. Но на тот момент мне казалось нет ничего важнее медалей и рекордов.

2020-й открыл глаза не только на ситуацию в стране, но и на отношение федерации, на окружающих меня людей и, конечно же, на мой «любимый» МЧС! Я поняла, что про тебя подумают в последнюю очередь, а многие просто используют и с лёгкостью выкинут, забудут за ненадобностью. И решилась на глобальное изменение», – так Куделич описала свой путь к важному решению.

В октябре Светлане прооперировали сразу две стопы – весь процесс занял около трех часов. Как рассказывала спортсменка, сразу после этого боли у нее были «адские» и спасало только обезболивающее от медсестры. Но уже на второй день ее выписали – после снятия бинтов стопы Куделич выглядели пугающе.

После этого началось самое гнетущее – тяжелое восстановление. Чтобы не дублировать этот процесс для каждой стопы и сэкономить время, операция делалась сразу на две – и из-за этого первые полтора месяца после хирургического вмешательства Светлана была практически полностью обездвижена. Это время она провела дома, лишь занимаясь физкультурой – причем так, чтобы не задействовать и не нагружать стопы. Чтобы за столь долгий срок в четырех стенах «не впасть в апатию и депрессию» Куделич задумала новый проект – собственную беговую школу, в которую решила «направить свой опыт и знания в этом направлении».

К декабрю Светлана частично восстановилась (хотя потом еще полтора месяца «передвигалась как улитка»), набрала группу учеников и начала еще более активную реабилитацию – каждый день по пять-шесть часов уходило у нее на собственные тренировки (велотренажер и эллипсоид), ЛФК и физиопроцедуры. В начале зимы стало известно, что МОК не только забанил исполком белорусского НОК во главе с Лукашенко, но и разрешил уволенным из сборных из-за своей позиции спортсменам участвовать в квалификации к Олимпиаде.

А добившийся этих решений Фонд спортивной солидарности под руководством Александры Герасимени, похоже, был уверен в них еще в начале ноября – ведь именно инициатива объявила о сборе средств на подготовку Куделич к Играм-2021. Буквально за несколько дней неравнодушные белорусы собрали для Светланы и ее коллег Дарьи Борисевич и Ольги Мазуренок, также выступивших за честные выборы и столкнувшихся с репрессиями, более 16 тысяч долларов. Правда, две последние бегуньи, кажется, все же вернулись в национальную команду и как ее участницы отправились на сбор в Кению – об этом заявлял главный тренер сборной Юрий Моисевич (при том, что их подписи до сих пор стоят под письмом спортсменов). Как бы там ни было, в середине января в африканском высокогорье оказалась и Куделич – проведению ее подготовки помог Фонд и солидарность белорусов.

Куделич вместе с мужем-тренером отправилась в кенийский город Итен – уникальное место, называемое «домом чемпионов». Там проживают всего 45 тысяч человек, но вот количество тренирующихся топов в стайерских дистанциях всегда просто зашкаливает. Все дело в великолепных условиях для работы: с декабря по март, когда в Европе с погодными условиями все печально, там практически нет дождей, а вблизи Итена можно найти трассы на высоте от 2000 до 2500 метров, проложенные на натуральном грунте – такая вариативность дает возможность разнообразить подготовку.

В этом месте и состоялась первая беговая тренировка Светланы после долгих месяцев восстановления после операции. Уже весной белоруска планирует пробежать марафон на соревнованиях и постараться квалифицироваться на Олимпиаду. Боевой настрой, в котором мы и так уже не сомневаемся, лишний раз подтверждают слова, написанные Куделич в инстаграме в конце января:

«Сейчас я в Кении! Было волнительно, страшно и радостно от того, что я бегу, я могу и я тут! Уже почти две недели я бегаю и каждый день идёт прогресс по пульсу и времени на км. У меня достаточно времени до весны, и я уверена, что у меня все получится. Ведь если у человека есть мечта, цель, огромное желание, то его даже перелом двух стоп не остановит! А с такой поддержкой, которую я ощутила с сентября от всех вас, я не вижу другого пути».

Кажется, сама жизнь подкидывает сюжет идеальной спортивной кинодрамы – верим, что в ней будет хэппи-энд!

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