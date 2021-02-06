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ПЦР-тест на коронавирус со справкой для выезда за границу в Минске: где сдать и сколько стоит

  • 6.02.2021, 20:28
ПЦР-тест на коронавирус со справкой для выезда за границу в Минске: где сдать и сколько стоит

Частные лаборатории снова делают платный тест на коронавирус.

Частным медцентрам, у которых есть лицензия на проведение лабораторных исследований в Беларуси, разрешили делать платные ПЦР тесты на коронавирус. В постановлении Минздрава названа максимальная стоимость такого исследования: не более 79,5 рублей, пишет kp.by

Напомним, еще 5 ноября Лукашенко поручил Минздраву наладить тестирование на COVID-19 и определить лаборатории, в которых можно будет сделать тест. ПЦР-тест тогда стоил от 38 до 63 рублей.

Например, в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии тест делали по предварительной онлайн-записи за 38,13 рублей. Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщает на сайте, что делает ПЦР-тестирование выезжающих за границу за 39,80 рублей, но онлайн-запись временно недоступна.

В частной лаборатории «Синэво» мазок на ковид осенью можно было сдать за 63,01 рубля. Позже услугу перестали оказывать. После выхода постановления центр снова выполняет ПЦР-тесты. С 8 февраля сдать мазок можно будет в 8 лабораториях в Минске и в лабораториях в других городах - во всех областных плюс Мозырь.

– Срок готовности ПЦР- анализа — до 3 рабочих дней. Стоимость анализа с результатом на русском языке, включая услуги взятия и оформления — 69,42 рубля. Дополнительно можно заказать перевод на английский язык, стоимость 5,75 рубля, - сообщается на сайте «Синэво».

Предлагает сделать тест на коронавирус перед поездкой за границу и Испанский визовый центр. Анализ будут делать на базе одного из госучреждений, справку выдадут на русском и английском языках. Стоит это от 37 рублей. Для этого нужно записаться онлайн на сайте визового центра. Дополнительно можно заказать курьерскую доставку справки в любой город, а за доплату сделать тест в срочном порядке.

Лаборатория «Инвитро» тест на коронавирус пока не делает, но, по предварительной информации, такая услуга можно появиться с 10 февраля. Synlab ПЦР-тест на коронавирус пока не делает.

В «Нордин» агентству «Минск-Новости» сообщили, что медцентр делает только тесты на антитела. Аналогично и в некоторых других медцентрах столицы.

В «ЛОДЭ» мазок выполняют только тем, кто заключил с медцентром договор на ведение беременности, корпоративным клиентам и тем, кому будут делать в центре операцию.

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