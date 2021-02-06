закрыть
6 февраля 2021, суббота, 23:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цепкало уверен, что в 2021 году Лукашенко уйдет

7
  • 6.02.2021, 21:18
  • 3,004
Цепкало уверен, что в 2021 году Лукашенко уйдет
Фото: «Наша Ніва»

Это может произойти абсолютно непредсказуемым образом.

Об этом экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил в интервью "Немецкой волне".

- Протесты в Беларуси сейчас далеко не такие масштабные, как в августе или сентябре. Значит, все закончилось?

- Нет, конечно. Во-первых, сейчас зима. А во-вторых, осенью произошел огромный выброс адреналина у людей. Общественная психология сродни индивидуальной. У любого человека после высокого всплеска адреналина наступает естественная фаза стабилизации, а может быть даже и депрессии. Но это проходит и опять начинается эмоциональный подъем. Мы ожидаем, что весной возобновятся протесты, не обязательно это будет связано с какими-то определенными датами. Скорее всего, Лукашенко даст повод для того, чтобы произошел взрыв.

- Когда и как уйдет Лукашенко?

- В 2021 году. Это может произойти абсолютно непредсказуемым образом, потому что нет в истории опыта, когда человек, которого в буквальном смысле ненавидит все общество, который токсичен и для всех лидеров зарубежных стран, и для общественных деятелей, и для спортивных деятелей, мог продолжать управлять страной. И Беларусь продемонстрировала, что человек, который еще вчера был в глазах большинства и белорусов, и людей за рубежом, легитимным руководителем, сейчас представляет собой достаточно жалкое зрелище - человека, который синими пальцами вцепился в кресло руководителя и не хочет его отпускать.

Но отпустить придется, потому что он не Бог, не царь и не герой. Он обычный человек, который имеет свои недостатки и который не имеет права оставаться на этой должности, если его в этом не поддерживает народ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич