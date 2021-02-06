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Исследование: Поверхности, к которым часто прикасаются, сохраняют коронавирус очень слабо

  • 6.02.2021, 21:27
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Исследование: Поверхности, к которым часто прикасаются, сохраняют коронавирус очень слабо

Биологи протестировали около 350 образцов.

(...) "В журнале Environmental Science and Technology Letters опубликованы два исследования, осуществленные под руководством американских и британских ученых при участии Швейцарского федерального института науки и технологий (EAWAG). В них показывается, что реальной причины для беспокойства нет: вероятность заражения SARS-CoV-2 через предметы, к которым прикасаются многие люди, намного ниже, чем другими путями", - пишет швейцарская газета Le Temps (перевод — inopressa.ru).

"Биологи протестировали около 350 образцов, взятых с апреля по июнь 2020 года с поверхностей дверей магазинов, крышек мусорных контейнеров, клавиш банкоматов, заправочных пистолетов и кнопок на пешеходных переходах, - говорится в статье. - В 29 образцах или 8% случаев действительно был обнаружен генетический материал вируса. Однако концентрации были настолько низкими, что, по оценкам ученых, вероятность заражения через эти загрязненные поверхности очень мала: "Менее 5 случаев на 10 тысяч", по мнению Тимоти Джулиана из EFWAG, цитируемого в четверг в официальном сообщении института".

"(...) К этим стратегически важным точкам до 30 раз в час прикасаются самые разные люди, и эволюция выявлений на их уровне показывает правильную корреляцию с числом новых заражений среди населения, о чем свидетельствуют тесты на людях", - говорится в публикации.

"Как и анализ сточных вод, обнаружение SARS-CoV-2 на поверхностях, к которым часто прикасаются, может стать очень полезным инструментом в дополнение к биологическим тестам", - уточняет Тимоти Джулиан.

"(...) Во втором исследовании биологи объединили модели оценки возможного риска, чтобы выяснить, насколько эффективны дезинфекция поверхностей и мытье рук для снижения этого риска. Результат очень определенный: полезность дезинфекции точек соприкосновения зависит от многих факторов и оказывается довольно низкой, в то время как дезинфекция рук предоставляет универсальную защиту и на порядки снижает риск заражения", - указывает газета.

"В исследование не включались поверхности соприкосновения, которые могут содержать возбудителей заболевания в течение длительного периода, такие как столы и посуда в ресторанах", - подчеркивает Le Temps.

"Вероятность того, что кто-то кашлянет или чихнет на стол и, следовательно, на его поверхности окажутся капли с высокой концентрацией вируса, намного выше, чем для кнопки или дверной ручки", - отмечает Тимоти Джулиан.

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