Эксперты посчитали, сколько тратят на беременность и ребенка в Беларуси и других странах 6.02.2021, 22:17

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Данные вас удивят.

Исследование «Расходы во время беременности и первого года жизни ребенка» провели аналитики международного сервиса Picodi. Расходы семьи при появлении ребенка сопоставили со средней зарплатой в 21 стране - в том числе, в Беларуси, рассказали kp.by.

авторы исследования.

Среди главных выводов - такой: в Беларуси соотношение базового набора покупок к средней оплате труда равно восьми зарплатам (учитывались официальные данные статистики за первый квартал 2020 года), в то время как Германии - 1,2 зарплаты, а в США и Австралии - одной зарплате.

Эксперты посчитали, что в целом расходы во время беременности и первого года жизни ребенка в Беларуси составляют около 8 тысяч рублей, а расширенный набор - свыше 12 тыс. рублей. Основные статьи расходов - детское питание и оснащение дома (минимум примерно по 1,6 тыс. рублей). Вот что объяснили авторы исследования насчет питания малыша:

- В течение первых шести месяцев жизни младенца ВОЗ рекомендует придерживаться исключительно грудного вскармливания. Следовательно, ввод прикорма начинается с полугода. Несмотря на это, именно расходы на питание за шесть месяцев составляют пятую часть от всей суммы затрат: в 1674 и 2009 рублей обойдется детское питание общедоступного и премиум-сегментов.

А что касается оснащения дома, к появлению нового члена семьи это потребует ощутимых затрат: кроватка и ее наполнение, пеленальный столик, стул для кормления, качели-шезлонг и многое другое - все это, в зависимости от предпочтений и возможностей, будет стоить примерно от 1621 руб. до 3009 руб.

- Во время беременности будущей маме потребуется добавить в свой гардероб либо специальную одежду с тянущимися вставками, либо просто вещи большего размера. Базовый набор такой одежды может стоить 585 руб. В расширенный набор стоимостью 1019 руб. мы включили гаджеты, которые могут потребоваться в процессе беременности: подушка для сна, фетальный допплер, «умные» весы, - отмечается в исследовании.

Что еще интересного есть в выводах? Стоимость стандартного набора во многих странах из списка примерно одна - в районе 3 тысяч долларов. Вот и получается, в Штатах расходы покрывает одна средняя зарплата, а в Беларуси, которая оказалась предпоследней в списке, - восемь. Выше нас - Казахстан, Россия, Мексика, не говоря уже странах Евросоюза.

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