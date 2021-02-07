В Мьянме прошли крупнейшие после путча протесты 7.02.2021, 8:03

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Жители страны требуют восстановления законной власти.

В Мьянме прошли крупнейшие с момента военного переворота акции протеста. В субботу, 6 февраля, несмотря на масштабные помехи в работе интернета, тысячи людей потребовали освобождения президента Вин Мьина и лидера Национальной лиги за демократию (НЛД) Аун Сан Су Чжи, до путча являвшейся фактическим руководителем государства и помещенной военными под домашний арест, сообщает dw.com.

Уже ранним утром близ университета в крупнейшем городе страны Янгоне состоялся протестный марш, в котором участвовали около 3 тысяч человек. Полиция блокировала улицы в районе университета и выставила водометы. Протесты в центре Янгона продолжались до вечера, в целом они прошли спокойно. Солидарность с демонстрантами выражали водители автомобилей. В акции протеста во втором по величине городе страны Мандалай участвовали не менее 2 тысяч человек, они также потребовали освобождения политических заключенных и возвращения власти легитимному правительству.

В тот же день был задержан экономический советник Аун Сан Су Чжи, гражданин Австралии Шон Тернелл. Он стал первым иностранцем, задержанным военной хунтой. Власти Австралии вызвали посла Мьянмы и выразили протест в этой связи.

Почти полное отключение интернета

С самого утра 6 февраля в Мьянме наблюдались серьезные проблемы с интернетом. По данным международной организации NetBlocks, это уже второе массовое отключение Сети захватившими власть военными после 1 февраля. Данные показывают почти полное прекращение работы интернета, указала организация. "Отсутствие информации может серьезно ограничить освещение протестов против переворота", - заявила она.

Между тем к мирному протесту против захвата власти военными присоединяются все больше профессиональных групп. К бастующим врачам, санитарам, госслужащим, студентам и преподавателям присоединились рабочие медного рудника Кайсинтаун. Одним из владельцев активов рудника является принадлежащая военным корпорация Myanma Economic Holding Public.

Военный переворот 1 февраля

Военные в Мьянме в ночь на 1 февраля захватили власть в стране в результате путча. По одному из каналов национального телевидения было зачитано заявление путчистов о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и проведении после этого новых выборов. Демократически избранные президент Мьянмы Мин Вьин и де-факто премьер-министр Аун Сан Су Чжи были взяты под стражу.

Армия обосновала путч предполагаемой фальсификацией результатов ноябрьских парламентских выборов, победу на которых одержала партия Аун Сан Су Чжи. Влиятельные представители вооруженных сил утверждают, что результаты парламентских выборов в ноябре 2020 года были сфальсифицированы. Согласно официальным результатам этих выборов, партия Аун Сан Су Чжи - Национальная лига за демократию - одержала убедительную победу, набрав более 70 процентов голосов.

Критика в адрес Аун Сан Су Чжи

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году.

Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет она провела под домашним арестом. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране. Однако в последнее время главу МИД все чаще подвергали критике. Одним из поводов послужила сдержанность Аун Сан Су Чжи в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства - рохинджа.

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