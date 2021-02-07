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Медики назвали главные симптомы нового штамма коронавируса

  • 7.02.2021, 8:14
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Медики назвали главные симптомы нового штамма коронавируса

Стало известно, как организм реагирует на мутировавший возбудитель COVID-19.

Лихорадка, кашель, потеря вкуса или запаха могут быть главными симптомами заражения коронавирусной инфекцией. На новый штамм организм человека реагирует аналогичными проявлениями. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на главного фармацевта онлайн-аптеки Medicine Direct Хуссейна Абдеха.

По его словам, если человек столкнулся с сухим кашлем, усталостью без очевидной причины в течение нескольких недель, изменениями вкуса или запаха (или их полной потерей), а также высокой температурой, то необходимо самоизолироваться и сдать тест.

Боль в груди, проблемы с дыханием, неспособность говорить или двигаться как обычно Абдех назвал поводом для экстренного обращения к врачу.

Ранее врачи предупредили об остаточных симптомах COVID-19 — они могут сохраняться некоторое время после болезни. Сюда отнесли слабость, потливость, легкую температуру, недомогание, отсутствие обоняния и снижение вкусовых ощущений.

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