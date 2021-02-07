В Нацбанке пояснили, почему в Беларуси подорожали сахар, подсолнечное масло, овощи и лекарства 5 7.02.2021, 8:31

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Многие товары и услуги в стране стали «золотыми».

В Нацбанке пояснили, почему в конце 2020 года заметно выросли цены на товары и платные услуги. Среди причин — ослабление курса рубля, высокие инфляционно-девальвационные ожидания, неурожай на некоторые овощи. На лекарства розничные цены выросли в том числе за счет повышения цен производителями, пишет tut.by.

Про ослабление рубля и инфляционные ожидания

В четвертом квартале 2020-го годовая инфляция составила 7,4% при установленном целевом параметре не более 5%, отмечают в Нацбанке.

«Основными факторами ускорения инфляции стали дальнейший перенос в цены ослабления белорусского рубля на фоне высоких инфляционно-девальвационных ожиданий экономических агентов, а также шоки предложения на рынках отдельных

продовольственных товаров», — поясняет регулятор.

Низкая экономическая активность продолжала оказывать дезинфляционное

воздействие, отмечают в Нацбанке.

Про «золотое» подсолнечное масло и подорожавший сахар

В IV квартале ускорение базовой инфляции, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов, было во многом обусловлено шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров.

«В частности, вследствие неурожая подсолнечника и сахарной свеклы в регионе

наблюдался ускоренный рост цен на подсолнечное масло, сахар, кондитерские

изделия как на рынках соседних странах (Россия, Украина), так и на внутреннем

потребительском рынке», — отмечает регулятор.

Уточним, что подсолнечное масло в Беларуси сейчас стоит в районе 3,5−4,5 рубле за литр.

«Кроме того, продолжился перенос ослабления белорусского рубля в потребительские цены товаров преимущественно непродовольственного сегмента. В результате годовая базовая инфляция за четвертый квартал ускорилась с 5,4% до 7,1% в декабре

2020 года.

В Нацбанке говорят об ускорении роста цен на большинство позиций потребительской корзины.

На какие услуги подскочили цены

Если смотреть на изменение регулируемых цен и тарифов в годовом выражении в октябре-декабря 2020-го, то более высокими темпами увеличивались тарифы

на услуги связи, стоимость проезда в городском пассажирском транспорте, а также цены на медикаменты.

«В отчетном квартале годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию, несмотря на замедление, оставались высокими. В декабре прирост цен составил 16% (21,4% в сентябре) и был преимущественно обусловлен удорожанием овощей, что может быть вызвано сбоями в логистических цепочках вследствие ограничительных мер, принимаемых странами в рамках борьбы с пандемией. При этом наблюдалось некоторое снижение цен на фрукты.

Про импорт и повышение цен производителями лекарств

В октябре-декабре 2020-го снижение цен импорта продолжало оказывать сдерживающее влияние на динамику потребительских цен, отмечают в Нацбанке.

«В то же время ускоренный рост цен производителей оказывал давление на цены отдельных позиций потребительского рынка, — поясняет регулятор. — Вторая волна пандемии COVID-19, как и первая, сопровождалась введением странами ограничительных мер. Это препятствовало восстановлению деловой и потребительской активности и способствовало сохранению отрицательной динамики цен импорта. На динамику цен производителей промышленной продукции значимое влияние оказал девальвационный эффект».

Наиболее высокими темпами в годовом выражении увеличивались цены производителей продукции производственно-технического назначения.

В Нацбанке отмечают, что наблюдался опережающий индекс потребительских цен рост цен производителей фармацевтической продукции, что может отразиться на ценах для потребителей.

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