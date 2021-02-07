Сегодня — день рождения координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля
- 7.02.2021, 8:48
Политзаключенный много лет борется с незаконным режимом.
Сегодня — день рождения политзаключенного, координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля.
Евгений Афнагель много лет борется с преступным режимом, и сейчас он находится в СИЗО по фальшивым обвинениям.
Вы можете отправить Евгению поздравительные открытки и телеграмы по адресу: Минск, улица Володарского 2, СИЗО-1, Афнагелю Евгению Игоревичу.
Редакция Charter97.org поздравляет Евгения с днем рождения, и желает скорейшего освобождения из плена лжецов и преступников!