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Сегодня — день рождения координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля

  • 7.02.2021, 8:48
Сегодня — день рождения координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля
Евгений Афнагель
Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный много лет борется с незаконным режимом.

Сегодня — день рождения политзаключенного, координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля.

Евгений Афнагель много лет борется с преступным режимом, и сейчас он находится в СИЗО по фальшивым обвинениям.

Вы можете отправить Евгению поздравительные открытки и телеграмы по адресу: Минск, улица Володарского 2, СИЗО-1, Афнагелю Евгению Игоревичу.

Редакция Charter97.org поздравляет Евгения с днем рождения, и желает скорейшего освобождения из плена лжецов и преступников!

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