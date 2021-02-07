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Германия создаст механизм сбора доказательств преступлений режима Лукашенко

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  • 7.02.2021, 8:35
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Германия создаст механизм сбора доказательств преступлений режима Лукашенко

Настанет день, когда виновные будут привлечены к ответственности.

Германия создаст механизм по сбору доказательств вины тех, кто нарушает права человека в Беларуси. "Настанет день, когда они будут привлечены к ответственности. И придет день, когда белорусы смогут жить в демократии, свободе и правовом государстве", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью".

Он подчеркнул, что произойдет это благодаря энергии, мужеству и решительности протестного движения в стране, сообщает dw.com.

"Дух демократии выпущен из бутылки и его невозможно вернуть назад", - отметил далее Мас и заверил протестующих белорусов в том, что Германия и ЕС находятся на их стороне.

Кроме того, глава немецкого внешнеполитического ведомства сообщил о принятии правительством Германии программы поддержки гражданского общества Беларуси, на которую будет выделено до 21 миллиона евро. В рамках плана предусмотрены стипендии студентам и школьникам, исключенных из учебных заведений за участие в акциях протеста, а также меры поддержки независимых СМИ. Кроме того, власти ФРГ намереваются оказывать психологическую помощь жертвам пыток и предоставлять политическое убежище преследуемым гражданам Беларуси.

Меркель выразила солидарность с протестующими белорусами

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в видеообращении выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси, которые уже полгода еженедельно выходят на акции с требованием демократии и свободы, и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных. "Германия и Европейский Союз будут и впредь привлекать к ответственности виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже делаем в случае с санкциями ЕС", - заявила она.

Меркель признала, что "решить этот конфликт извне невозможно". Вместе с тем различные меры помощи белорусам со стороны ЕС показывают "этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода тому назад", подчеркнула она и вновь указала, что Германия и ЕС не признают результаты августовских президентских выборов в Беларуси.

Протесты против фальсификации выборов и насилия силовиков в Беларуси продолжаются уже почти шесть месяцев - со дня голосования 9 августа 2020 года.

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