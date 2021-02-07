Ученые обнаружили еще одну загадку Стоунхенджа 7.02.2021, 8:58

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Невероятные находки были сделаны во время охранных работ перед строительством дороги.

В ноябре 2020 году министерство транспорта Великобритании одобрило план по строительству трехкилометрового автомобильного тоннеля в нескольких сотнях метров от Стоунхенджа. Это привело многих археологов в шок, ведь строительные работы могут привести к потере множества артефактов. К сожалению, власти приняли окончательное решение, поэтому ученые начали охранно-спасательные раскопки в регионе, в рамках которых и наткнулись на удивительные находки, пишет popmech.ru.

Невероятные находки были сделаны во время охранных работ перед строительством дороги. Новая трасса навсегда разделит уникальную историческую местность пополам

К югу от Стоунхенджа археологи нашли могилы бронзового века, керамику эпохи неолита и остатки загадочного С-образного ограждения, которое могло быть доисторической промышленной зоной. Рвы у ограждений содержали обожженный кремень, ученые предполагают, что в этом месте происходила обработка металла или кожи.

Однако самой интригующей находкой является уникальный сланцевый предмет 4000-летней давности, который мог быть частью посоха. Рядом с ним находилась могила младенца, похороненного в маленькой пустой чаше. Археологи отмечают, что аналогичное захоронение они находили и в другом месте рядом со Стоунхенджем. Специалисты говорят, что это очень необычные и странные могилы, поэтому чтобы сделать какие-то выводы их нужно будет лучше изучить.

«Мы нашли много предметов, рассказывающих о людях, которые жили в этих местах на протяжении тысячелетий; следы их повседневной жизни, смерти, личные вещи», — рассказывает Мэтт Лейверс, один из археологов. «Каждая деталь позволяет нам понять, что происходило в этих местах до и после строительства Стоунхенджа. Каждый фрагмент делает эту картину немного более точной». Ученые не исключают, что какие-то из людей, останки которых они нашли, и построили Стоунхэндж.

Следующий этап археологических раскопок начнется в конце этого года и продлится примерно 18 месяцев. Строительные работы должны начаться в 2023 году.

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