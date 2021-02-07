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Европарламент предложил широкий спектр санкций против сторонников Таракана

  • 7.02.2021, 9:34
Европарламент предложил широкий спектр санкций против сторонников Таракана

Вице-президент Европарламента признала, что личных санкций недостаточно.

Вице-президент Европарламента Николас Бир высказалась за введение санкций в отношении белорусских судей, передает «Радыё Свабода».

«Личных санкций в отношении сотрудников правоохранительных органов недостаточно. Мы должны распространить их на судебные органы и правоохранительные органы, сторонников Лукашенко», — сказала Бир в своем выступлении на онлайн-конференции «Солидарность с Беларусью».

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