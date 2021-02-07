Елена Левченко: Белорусские цвета – только красное на белом 6 7.02.2021, 10:05

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Знаменитая баскетболистка присоединилась к флешмобу, который запустила Мелитина Станюта.

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко присоединилась к флешмобу, который запустила Мелитина Станюта.

«Белорусские цвета – только красное на белом.

Эти цвета имеют глубокую символику.

Есть традиционный̆ набор символов и цветов, которые использовали наши предки много столетий с дохристианских времен. Белорусы, а когда-то и все славяне, использовали два цвета – красный цвет на белом фоне. Эти цвета имеют глубокую символику. Белый фон – цвет чистоты. Красный – цвет солнца, крови как символа жизни, и вообще символ жизни.

У белорусов, как ни у кого из славян, сохранилась до ХХ столетия чистота узоров. Наши корни – красный узор на белом фоне. С конца XIX века добавился черный цвет. Но он никогда не преобладал, только оттенял красный.

А все остальные цвета никогда не использовались в наших орнаментах. В народных костюмах встречаются синий, желтый, но никогда, кстати, зеленый.

Углубляешься в историю и больше познаешь свои корни.

Историю нельзя стереть

Солидарна с Мелитиной Станютой, Ольгой Хижинковой и всеми, кто присоединился к #бчбчеллендж», – написала Левченко.

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