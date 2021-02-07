закрыть
7 февраля 2021, воскресенье, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шендерович — Лукашенко: После Чавеса на Земле не осталось отмороженных на вашу глубину

31
  • 7.02.2021, 10:14
  • 6,469
Шендерович — Лукашенко: После Чавеса на Земле не осталось отмороженных на вашу глубину
Виктор Шендерович

Российский писатель призвал освободить Марию Колесникову.

Российский журналист и писатель Виктор Шендерович в своем блоге на сайте «Эха Москвы» призвал Лукашенко освободить Марию Колесникову.

«Вы уже показали свою немыслимую «крутизну» в общении с безоружным народом; вы напрямую «общаетесь с богами», и они сообщают вам правильные результаты голосования; после смерти Чавеса на Земле почти не осталось отмороженных на вашу глубину, - это уже поняли все, и если вы отпустите Марию Колесникову, никто не упрекнет вас в недостаточной жестокости или склонности к «либерализму». Это пятно на репутации вам не грозит», — написал Виктор Шендерович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич