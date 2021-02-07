Когда ждать обвальной девальвации и что будет с долларом в Беларуси? 5 7.02.2021, 10:26

4,781

Экономист озвучил наиболее вероятные сценарии.

В августе валютный рынок достаточно сильно лихорадило. Тогда казалось: вот-вот и ситуация ухудшится настолько, что спровоцирует очередную сильную девальвацию. Прошло полгода — и вроде бы ситуация на валютном рынке стабилизировалась. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Но что происходит на самом деле?

Этот вопрос с журналисткой Onliner Настасьей Занько обсудил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Главные тезисы

Нынешняя ситуация отличается от августовской тем, что тогда был достаточно резкий рост спроса на валюту (по очевидным причинам) и из-за этого достаточно резко росли все курсы трех основных иностранных валют. В целом довольно динамично росла валютная корзина. Это было падение белорусского рубля в чистом виде.

Сейчас, если смотреть только на один лишь доллар, сложится впечатление, что обвал у нас продолжается (с начала года доллар вырос на 2,2%). Но если взглянуть на евро и российский рубль, мы увидим, что обе эти валюты с начала года незначительно подешевели — на 0,1%. В целом корзина валют с начала года подорожала на 0,6%. Но в наших условиях с учетом нашей инфляции такой рост корзины валют ничего экстраординарного не представляет.

Доллар растет, потому что он дорожает во всем мире практически ко всем иностранным валютам. Если говорить о валютной паре евро —доллар, то с начала года она снизилась с 1,228 до 1,2. То есть тот же евро подешевел к доллару даже чуть сильнее, чем белорусский рубль: на 2,3%. Так же к доллару подешевел и российский рубль. Динамика белорусского рубля к американскому доллару неотличима от динамики евро и российского рубля.

Несмотря на то что фактическая ситуация отличается от того, что было в августе — сентябре прошлого года, девальвационные ожидания населения и предприятий остаются достаточно высокими.

То, что последний месяц на валютном рынке все складывалось спокойно, не является гарантией того, что так будет и дальше. Чтобы девальвация не случилась за счет денег Нацбанка, регулятор продлил приостановку операции по поддержанию ликвидности. Говоря проще, спрос на валюту сдерживается количеством свободных рублей, которые есть в распоряжении у населения и предприятий.

По поводу слухов о включенном печатном станке. Сначала нужно понимать, для чего, грубо говоря, он включается. Если правительству для каких-то целей (повысить зарплаты, предоставить кому-то директивные кредиты и т. д.) не хватает белорусских рублей, их можно взять и напечатать. Слава Богу, рублей правительству пока хватает. Вплоть до 2019 года несколько лет подряд у нас был профицитный бюджет (доходы превышали расходы).

За счет этого правительство копило деньги в так называемую подушку безопасности — уже в прошлом году бюджет был дефицитный. Часть этих денег пришлось тратить. Но их потратили не все. На начало прошлого года траты составляли около 5 миллиардов рублей. Часть (порядка 2 миллиардов рублей) могли потратить на покрытие дефицита бюджета в прошлом году. То есть даже на начало этого года еще остались средства.

То есть повторим: когда правительству не хватает денег, получаемых в виде налогов, оно тратит заначку. И вот когда эта заначка закончится и если при этом нам никто не захочет дать взаймы денег ни на внешнем, ни на внутреннем рынке, тогда нужно будет либо резко сокращать расходы, либо включить печатный станок.

Пока до вот этой необходимости правительство не дошло. Но вполне возможно, что данный вопрос может стать актуальным во втором полугодии текущего года.

И вот тогда нам всем придется гадать, включили печатный станок или же нет. На сегодняшний день, похоже, такой необходимости не имеется.

Есть предположение, что причины такого сильного роста курса доллара могут быть в том числе и из-за проблем с Белорусским металлургическим заводом в Жлобине. Так ли это? Да, на интенсивность роста курса могли повлиять внутренние причины. Связаны ли они с очередным спасением БМЗ, сказать сложно. Действительно, недавно правительство разместило гособлигации на сумму около $600 миллионов, продав эти облигации банкам и направив вырученные деньги в БМЗ для того, чтобы завод что-то вернул по предыдущим кредитам.

Завод в Жлобине — это очень проблемное предприятие для белорусской экономики и банков. Его долги перед банками составляют около $1 миллиарда.

Эти деньги завод должен в первую очередь «Беларусбанку». Если представить себе ситуацию, что БМЗ объявляет о банкротстве и не отдает деньги «Беларусбанку», то даже для такого крупного банка это будет очень болезненным.

Могла ли покупка банками облигаций повлиять на валютный рынок? Скорее всего, покупка облигаций БМЗ была директивной, то есть отказаться было нельзя. А это значит, что если у банка не было нужной суммы валюты и он вышел на рынок и купил валюту, то в этой ситуации давление на валютный рынок могло бы быть. Такие вещи остаются неизвестными, информации в открытом доступе нет.

Помогут ли нашей экономике вторые $500 миллионов из $1 миллиарда российского кредита, которые ждет Минфин? Если вспомнить историю, то финальный, третий транш кредита власти рассчитывали получить в начале 2021 года. Из последних заявлений Минфина не видно ничего про начало этого года — уже идет разговор просто о первом полугодии в лучшем случае. Помогут ли эти деньги? Скорее всего, они уже учтены в бюджете и их расходование расписано. То есть вопрос стоит не в том, спасают нас или нет эти полмиллиарда, а в том, где взять денег еще. И пока он остается открытым.

Что касается слухов о том, что один из коммерческих банков готовится к курсу в 3,5—4 рубля за доллар. Плохая новость заключается в том, что полностью такой сценарий исключить нельзя. Хорошая — он пока выглядит маловероятным.

Для того чтобы произошел такой кратный рост курса доллара, должно одновременно случиться все самое негативное плюс во всю мощь включиться печатный станок. То есть в любом случае тренд белорусского рубля будет на снижение, но без специальных вредительских действий со стороны правительства получить такое снижение очень сложно. Для этого нужно целенаправленно нарушать все правила и экономические законы, начать печатать деньги совсем без ограничений. Чего у нас не практиковалось с 2011 года. Если этого не делать, то такие прогнозы кажутся излишне пессимистичными.

Может ли спровоцировать резкую девальвацию кризис неплатежей? Кризис неплатежей вызовет острую нехватку денег у предприятий, чтобы покупать сырье, платить налоги и зарплату работникам, а у людей — отсутствие денег. Сама по себе такая ситуация не может стать причиной резкой девальвации, потому что рублей не хватает ни на что и уж тем более тут не до покупки валюты. Банально нет денег.

Но если в ответ этот пожар правительство решит залить свеженапечатанными рублями, в таком случае как раз подобная активная девальвация может случиться.

Какой прогноз на ближайшее время? Очень много неизвестных, не совсем понятно, как будет развиваться политическая ситуация в стране и так далее. Если ограничиться прогнозом на ближайший месяц, то тут Вадим Иосуб предполагает: курс доллара вырастет до 2,7 белорусского рубля. При этом аналитик считает, что евро и российский рубль могут вполне оказаться на нынешних уровнях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».