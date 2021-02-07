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Советник Трампа: Экс-президент счастлив без соцсетей

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  • 7.02.2021, 10:50
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Советник Трампа: Экс-президент счастлив без соцсетей

Семья политика также приветствует эти перемены.

Советник бывшего президента США Джейсон Миллер заявил, что Дональд Трамп «счастлив» жить без социальных сетей.

Об этом сообщает Times.

«Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей… Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным», — заявил Миллер.

Он отметил, что семья Трампа тоже рада тому, что он может больше времени уделить себе вместо того, чтобы писать в социальных сетях.

«Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо — не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся», — сообщил Миллер.

Что произошло в США 6 января

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.

Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль». В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 были задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

После этого Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену и записал видеообращение, где осудил штурм Капитолия.

В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечение Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе предложили отстранить его от власти до окончания срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Конгресс готовиться к импичменту Трампа.

На фоне событий со штурмом Капитолия социальная сеть Twitter сообщила, что приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Дональда Трампа из-за «риска к дальнейшему подстрекательству насилия».

Доступ к аккаунту Трампа закрыли также Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch.

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