закрыть
7 февраля 2021, воскресенье, 13:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Такой взаимопомощи, солидарности и самоорганизации людей я до этого раньше не видел»

  • 7.02.2021, 11:51
  • 1,179
«Такой взаимопомощи, солидарности и самоорганизации людей я до этого раньше не видел»
Фото: «Наша Ніва»

Барановичский участник протестов и волонтер – о поддержке и помощи.

Почти полгода не утихают протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов 9 августа 2020 года. Задержания и аресты вызвали волну солидарности и привели к мощному волонтерскому движению. Житель Барановичей, отсидевший шесть суток в СИЗО, и волонтер – рассказали intex-press.by о пережитом опыте, тех, кто приходит на помощь, и как справлялись со стрессом.

Дмитрий Ленько: «Помогали и помогают кто чем может»

Дмитрия задержали вечером 10 августа прошлого года. Из СИЗО-6 города Барановичи он вышел 16-го.

– Такой взаимопомощи, солидарности и самоорганизации людей я до этого раньше не видел. Совершенно незнакомых людей объединила одна беда.

То, что возле СИЗО выходящих встречали не только друзья, но и волонтеры – то есть совершенно незнакомые люди, и старались помочь по мере возможности, это было очень неожиданно и очень приятно. В каком-то роде даже успокаивало, что ты не один.

Меня, например, под стенами изолятора осмотрели медики, сняли побои, посоветовали, куда можно обратиться за дальнейшей медицинской помощью. Там же были и юристы, которые помогли с оформлением заявлений в соответствующие органы. Мне также дали контакты волонтеров из правозащитного центра «Весна». Именно волонтеры «Весны» направили меня в медицинский центр для дальнейшего обследования, получения психологической и юридической помощи.

К слову, сеансы с психологом – а их было десять – помогли мне по-другому взглянуть на то, что я пережил, легче воспринимать ситуацию в стране и успокоиться. Кстати, помощь мне была оказана безвозмездно.

Советы юристов тоже пришлись кстати: я подавал заявления в различные правоохранительные органы, подал апелляционную жалобу в Брестский областной суд на решение суда, которое было вынесено мне в СИЗО.

Меня оправдали, и я был уверен, что все закончится. Но вмешалась Барановичская межрайонная прокуратура – решение о том, что меня оправдали, отменили, дело направили на новое рассмотрение, и 27 января суд Барановичского района и г. Барановичи вновь признал меня виновным по ст. 17.1 КоАП РБ (мелкое хулиганство). Но я не отчаиваюсь и буду снова подавать апелляционную жалобу.

Самое страшное – это то, что нам откровенно врут. О результатах выборов, например, о том, что никого не избивали… Когда я сидел в СИЗО, нам лгали о том, что митинги затихли, люди уже не выходят. И те, кто сидел вместе со мной, в тот момент думали, как уехать из Беларуси. И когда нас выпустили, многие действительно уехали. Я думаю, что и еще уедут, как только откроются границы. И это сделают те, кто может зарабатывать деньги своим умом и интеллектом.

После всего, что со мной произошло, я перестал общаться с теми, кто участвует в насилии над людьми. Но есть и те, кто находится в госсистеме, но помогает тем, кто пострадал – переводят деньги в фонды, оказывают посильную помощь.

Могу утверждать это на своем примере. У меня после случившегося не возникло проблем с работой. Узнав мою историю, люди всячески мне помогали и помогают до сих пор кто чем может: что-то подскажут, в чем-то поддержат, возьмут на себя какую-то часть работы, сместят сроки, когда я вынужден быть в суде. И я очень благодарен всем за помощь и поддержку.

Дарья, психолог, волонтер-доброволец: «Было сложно оставаться не у дел»

Дарья после августовских событий работала волонтером на Окрестина и в медучреждениях, где оказывали помощь пострадавшим во время протестов.

– Когда после 9 августа в интернете стали появляться пугающие новости о состоянии людей, задержанных во время уличных акций, мне сложно было оставаться не у дел. Я решила пойти волонтером, и мне посоветовали обратиться к тем, кто уже этим занимался.

12 августа я поехала на Окрестина. Пробыла там несколько часов, а затем отправилась в одну из столичных больниц скорой неотложной медицинской помощи, чтобы оказывать психологическую помощь пострадавшим во время протестов. В «скорой» я дежурила пять дней и периодически приезжала к Окрестина.

Это было сложно и страшно. Пострадавшие говорили с настороженностью, рассказывали о том, что происходило. Я слушала и поддерживала.

Когда я думаю про Окрестина, то в первую очередь вспоминаю о том, как людям было сложно обратиться за помощью и признать, что они пострадали. Практически все говорили: «Я-то ничего, а вот там остались люди». И меня это очень удивляло.

Моей болью были еще и волонтеры. Они сами нуждались в помощи, но не хотели этого признавать.

Кстати, на «скорой» мне, как ни странно, было спокойнее, потому что я видела, как все есть на самом деле, как пострадавшим оказывают профессиональную помощь. Да, реальность была очень жесткой. Но в реальности были живые люди.

Помогать я не прекратила, просто снизила темп. При подготовке психологов говорят, что психолог сам должен быть в ресурсе. И когда мой ресурс невыносимости историй стал падать, я поняла, что мне нужно восстановиться, чтобы быть эффективнее.

В психологии есть понятие викарная травма. Это травма тех людей, которые оказывают поддержку пострадавшим. И со мной это случилось. В один момент жить стало невыносимо, стала нарастать тревожность, пропадать сон. Я поняла, что надо притормозить.

Я справлялась с этой травмой, прибегая к помощи специалистов. И мне важно, чтобы люди знали, что самому бороться с такой травмой нельзя. Обращаться к психологу – не слабость, и полученный негативный опыт надо прорабатывать. Никто из нас не готов к таким событиям.

Люди должны обращаться за психологической помощью, потому что это в некотором смысле здоровье нации. Если страх и тревога поселится сейчас, то, скорее всего, это пройдет еще через несколько поколений. Подавленность и испуганность будут проявляться в отдельных семьях, сказываться на всем населении и на всей народности, как сказываются предыдущие исторические события. Поэтому вовремя полученная помощь – это меньшие последствия для человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич