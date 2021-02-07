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Холоднее всего сегодня ночью было в Бобруйске - минус 27,1 °С

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  • 7.02.2021, 12:23
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Холоднее всего сегодня ночью было в Бобруйске - минус 27,1 °С

В Минске было минус 26 градусов.

В Минске было сегодня ночью и утром -26,1°С, пишет nn.by. На Нарочи — минус 26,7°С. В окрестностях Барановичей минус 25,6°С.

Интересно, что «теплее всего» было в окрестностях Бреста — минус 16°С, и Витебска — минус 17,1°С

Как видим по карте, ночью было три полюса холода: Минск — Воложин — Нарочь, окрестности Барановичей и окрестности Бобруйска.

В 11:00 в Минске было минус 18.

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