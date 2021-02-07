Ученые заявили о потрясающей находке под льдом Антарктики

Ученые заявили о потрясающей находке под льдом Антарктики3
- 7.02.2021, 12:36
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Специалисты провели бурения подо льдом континента.
Ученые Антарктики после бурения подо льдом континента обнаружили "первый проблеск жизни", скрытый на протяжении тысячелетий. Об этом сообщает Еxpress (перевод — apostrophe.ua).
Группа ученых, во главе с доктором Джоном Приску, пробурили ледяной щит и взяли образцы воды из предполагаемого озера, скрытого под антарктическим ледяным покровом.
"Мы объединились с NASA и, используя спутниковые снимки, смогли увидеть плоские пятна по всему континенту, и именно здесь ледяной щит плавает над этими озерами. Это было наше первое впечатление об этих озерах, поэтому мы их пересчитываем и знаем, что там есть несколько огромных озер - это не просто большая глыба стабильного льда", - рассказал Приску, выступая с докладом.
По его словам, с помощью спутника ученые могут определить реки, текущие под ледяным покровом. Ученые пробурили лед и дошли до дна озера. Такое исследование смогло доказать, что под ледяным покровом были и реки.