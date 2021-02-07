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Ученые заявили о потрясающей находке под льдом Антарктики

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  • 7.02.2021, 12:36
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Ученые заявили о потрясающей находке под льдом Антарктики

Специалисты провели бурения подо льдом континента.

Ученые Антарктики после бурения подо льдом континента обнаружили "первый проблеск жизни", скрытый на протяжении тысячелетий. Об этом сообщает Еxpress (перевод — apostrophe.ua).

Группа ученых, во главе с доктором Джоном Приску, пробурили ледяной щит и взяли образцы воды из предполагаемого озера, скрытого под антарктическим ледяным покровом.

"Мы объединились с NASA и, используя спутниковые снимки, смогли увидеть плоские пятна по всему континенту, и именно здесь ледяной щит плавает над этими озерами. Это было наше первое впечатление об этих озерах, поэтому мы их пересчитываем и знаем, что там есть несколько огромных озер - это не просто большая глыба стабильного льда", - рассказал Приску, выступая с докладом.

По его словам, с помощью спутника ученые могут определить реки, текущие под ледяным покровом. Ученые пробурили лед и дошли до дна озера. Такое исследование смогло доказать, что под ледяным покровом были и реки.

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