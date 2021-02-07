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В Беларуси бушует магнитная буря

  • 7.02.2021, 12:53
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В Беларуси бушует магнитная буря
Иллюстрационное фото

Специалисты оценили интенсивность геомагнитного шторма.

Сегодня, 7 февраля, на Земле наблюдается магнитная буря уровня G1. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Буря уровня G1 — это слабая буря. Она характеризуется слабыми отклонениями в энергетических системах и небольшим влиянием на космические аппараты, полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов).

Напомним, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и так далее.

Как говорил ранее Евгений Багашов, научный сотрудник лаборатории проблем ядерной физики и безопасности Научного учреждения «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси: «Имеются лишь многочисленные исследования, показывающие корреляцию между изменениями космической погоды и различными заболеваниями человека. Но одной корреляции для установления причинной связи недостаточно. Одна из гипотез (просто для примера) утверждает, что основной канал воздействия космической погоды на человека — это модуляция резонанса Шумана (резонансной частоты электромагнитных волн в атмосфере). Резонанс Шумана, в свою очередь, тесно связан с циркадными ритмами (биологическими „часами“) и, таким образом, может оказывать воздействие на организм в целом. Но до сих пор непонятно, как это работает, — отсюда и большая часть сомнений. Кроме того, космическая погода влияет непосредственно на земную».

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