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Елена Левченко: Один марш за другим — я не испытывала такой энергетики даже на соревнованиях

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  • 7.02.2021, 13:10
Елена Левченко: Один марш за другим — я не испытывала такой энергетики даже на соревнованиях

Протесты в Беларуси продолжают вдохновлять людей.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года, одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси, в 2010 году сыгравшая в финале женской НБА, Елена Левченко после президентских выборов в Беларуси подписала открытое письмо спортсменов и тренеров, потребовавших признать недействительными итоги голосования 9 августа 2020 года.

Левченко принимала участие в многотысячных акциях протеста в Минске, а 30 сентября была арестована и получила 15 суток ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Находясь в заключении, как рассказала спортсменка после своего освобождения, ее и сокамерниц умышленно содержали в ужасных условиях (отсутствие отопления, горячей воды и возможности воспользоваться душем), чтобы оказать психологическое давление.

В интервью dw.com Елена Левченко объяснила, как относится к лишению Беларуси права проведения мирового хоккейного первенства этого года, какой момент за последние месяцы был для нее самым радостным, и что она думает о принципе "спорт вне политики".

- Вы многое пережили за последние несколько месяцев - не как спортсменка, а как гражданка Беларуси. Участие в акциях протеста, задержание, административный арест. Какой момент был для вас самым тяжелым и почему?

- Для меня самым радостным, позитивным событием на протяжении последнего полугода были марши протеста. На первый марш в Минске собралось огромное число людей. Я не испытывала такой энергетики даже на соревнованиях, где бы я ни играла. Это невозможно ни с чем сравнить. Такое огромное количество людей, которые хотят свободы, - это ощущение нельзя как-то передать. Один марш за другим…Приходишь домой и не можешь уснуть. Это незабываемо.

А самый тяжелый момент - это выборы и первые дни после них, когда у нас отключили интернет и мы не знали, что происходит. А когда узнали - это была травма для всего белорусского народа. Ее забыть невозможно, она останется в памяти навсегда. Страшные фото, видео, интервью людей. Очень своеобразные эмоции - когда меня арестовали. Ты к этому не можешь подготовиться, ты не знаешь, как себя будешь вести.

- Считается, что спорт вне политики и должен быть таким. В Беларуси сейчас все явно по другому - многие спортсмены политически активны и поддерживают ту или иную сторону в политическом конфликте в стране. Но если так будет продолжаться и в других странах, политика может прийти и на спортивные площадки. Как вы думаете, разве это не опасная тенденция?

- Очень часто белорусские политики используют то обстоятельство, что спорт должен быть вне политики. Но у нас спорт давным-давно в политике. У нас пастила бело-красно-белого цвета - давно уже политика, шторы такой расцветки. Руководители министерства спорта, федераций в Беларуси - не бывшие спортсмены, а чиновники. НОК сами знаете, кто возглавляет (президент НОК Беларуси - Александр Лукашенко, первый зампред - его старший сын Виктор. - Ред.).

Я, прежде всего, гражданин моей страны, а потом спортсмен. И я, согласно конституции, имею право выражать свое мнение, если я с чем-то не согласна. Но как только мы, спортсмены, начинаем это делать, нам сразу напоминают это слоган - спорт вне политики. Но я как человек имею право высказывать свое мнение. То, что происходит с нами, и то, что мы, спортсмены, делаем… Мы меняем игру, если так можно выразиться. Настало время, когда мы действительно становимся болельщиками для своего народа и используем свою платформу, свой голос, чтобы поддержать людей.

- Минск лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею. Это случилось, в том числе и благодаря усилиям многих белорусских спортсменов и активистов, которые не раз подчеркивали, что подобное мероприятие не должно происходить в стране, где нарушаются права человека и люди подвергаются пыткам. Но не кажется ли вам, что это решение расчистило дорогу для дальнейших, более жестких репрессий в Беларуси, ведь теперь белорусским властям больше нечего терять?

- Что касается лишения Беларуси права проведения чемпионата мира по хоккею - о каком спортивном празднике может идти речь, если в стране продолжаются репрессии в отношении мирных граждан, избиения их, в тюрьмах происходят страшные вещи. Этот турнир не мог проходить сейчас в нашей стране. То, что сейчас там происходит, - это горе. А мы говорим о празднике. Как мы можем что-то праздновать, когда в Беларуси почти 200 политзаключенных?

Будут ли продолжаться репрессии, усилятся ли они? От этой власти можно ожидать все, что угодно - и в отношении населения в целом, и в отношении спортсменов. Хотя МОК дал четко понять, что никаких репрессий против спортсменов быть не должно. Поэтому будет интересно наблюдать, как дальше будут развиваться события.

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