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Двое белорусских стендап-комиков пришли на «Слабое звено» с бело-красно-белыми браслетами

  • 7.02.2021, 13:19
Двое белорусских стендап-комиков пришли на «Слабое звено» с бело-красно-белыми браслетами
Иван Усович

Во время игры Иван Усович сделал отсылку к мему про 3%.

Сразу двое белорусских стендап-комиков — Иван Усович и Идрак Мирзализаде — стали участниками шоу «Слабое звено» с Марией Киселевой. Оба комика пришли на съемки передачи с бело-красно-белыми браслетами. Выпуск от 5 февраля был тематическим, в нем принимали участие только стендаперы, пишет tut.by.

Кроме белорусов в съемках принимали участие, например, комики Гарик Оганисян и Дмитрий Гаврилов.

«Если кто-то будет смотреть из-за меня — лучше не смотрите», — написал Усович в комментариях под выпуском на YouTube. Отметим, в финал белорусы не вышли, однако оба комика пришли на съемки передачи с бело-красно-белыми браслетами.

А еще между ведущей и комиком из Мяделя состоялся такой диалог, в котором Усович сделал отсылку к политическому мему про 3%.

— Иван, а вы в своих выступлениях используете ненормативную лексику? — обратилась к комику Киселева.

— Мне кажется, более честно говорить именно так, как я говорю в жизни: я же не говорю в жизни без мата.

— Вы всегда в жизни разговариваете только матом? — уточнила Мария.

— 97 обычных слов, 3 мата — ответил Ваня.

Иван Усович — белорусский комик из Мяделя, стал известен после появления в телешоу Stand Up на ТНТ, куда пришел за Славой Комиссаренко. На данный момент — один из самых популярных русскоговорящих комиков, последние семь лет живет в Москве. Недавно давал интервью Юрию Дудю и был гостем очень популярного YouTube-шоу «Что было дальше».

Идрак Мирзализаде — талыш по национальности, переехал в Минск в детстве (его отец учился в белорусской столице). Идрак окончил Институт журналистики БГУ, а позже переехал в Москву. Некоторое время тоже выступал в Stand Up на ТНТ, резидент московского Stand-Up Club #1.

«Слабое звено» — аналог одноименной британской передачи The Weakest Link: участники по очереди отвечают на вопросы, в конце каждого тура самое слабое звено покидает игру. С 2001 по 2005 год шоу вела Мария Киселева, потом — Николай Фоменко. В 2008 году все затихло, а в 2020-м передача вернулась вместе с Марией Киселевой.

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