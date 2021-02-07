Медики нашли причину мутации коронавируса в способе его лечения 7.02.2021, 13:32

К неожиданным выводам пришли в Великобритании.

Ученые из Великобритании нашли причину мутации коронавируса в одном из способов его лечения — переливании плазмы крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование.

Для проведения исследования ученые 102 дня наблюдали за больным коронавирусом, ранее перенесшим рак. В первое время ему давали препарат ремдесивир. После этой терапии вирус не претерпел существенных изменений.

Затем его стали лечить с помощью плазмы крови, и на этом этапе COVID-19 в организме пациента стал претерпевать изменения, включая мутации в ключевом «белке-шипе», который коронавирус использует для заражения здоровых клеток.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — пояснил профессор клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, добавив, что мутировать COVID-19 может также в организме людей со слабым иммунитетом и хроническими инфекциями.

В результате таких мутаций новые штаммы COVID-19 стали менее восприимчивы к человеческому иммунитету.

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