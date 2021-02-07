закрыть
7 февраля 2021, воскресенье, 13:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики нашли причину мутации коронавируса в способе его лечения

  • 7.02.2021, 13:32
Медики нашли причину мутации коронавируса в способе его лечения

К неожиданным выводам пришли в Великобритании.

Ученые из Великобритании нашли причину мутации коронавируса в одном из способов его лечения — переливании плазмы крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование.

Для проведения исследования ученые 102 дня наблюдали за больным коронавирусом, ранее перенесшим рак. В первое время ему давали препарат ремдесивир. После этой терапии вирус не претерпел существенных изменений.

Затем его стали лечить с помощью плазмы крови, и на этом этапе COVID-19 в организме пациента стал претерпевать изменения, включая мутации в ключевом «белке-шипе», который коронавирус использует для заражения здоровых клеток.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — пояснил профессор клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, добавив, что мутировать COVID-19 может также в организме людей со слабым иммунитетом и хроническими инфекциями.

В результате таких мутаций новые штаммы COVID-19 стали менее восприимчивы к человеческому иммунитету.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич