«Как можно быстрее»: Япония раскрыла стратегию возвращения Курильских островов 7.02.2021, 13:36

Детали озвучил глава МИД страны.

В Японии 7 февраля отмечается День северных территорий, так в стране называют оспариваемые Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова группы Хабомаи. Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги раскрыл стратегию переговоров с Россией по возвращению Курильских островов, передает Kyodo.

Япония будет вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о "решении территориальной проблемы". Мотэги отметил, что вопрос северных территорий Курил в японо-российских отношениях является самой большой и сложной проблемой.

"Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией", – сказал он.

Ранее Японский премьер заявил, что будет продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ, ушедший в сентябре 2020 года в отставку по состоянию здоровья. "Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами, – сказал Суга. – Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Согласно японской позиции, эти острова Россия должна передать Японии. Москва же признает декларацию СССР 1956 года, где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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