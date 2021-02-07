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В Беларуси крепчают морозы

  • 7.02.2021, 13:41
В Беларуси крепчают морозы

Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник.

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды распространил предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении — заметном похолодании. Объявлен оранжевый уровень опасности, пишет tut.by.

По Беларуси 8 февраля, в понедельник, в ночные и утренние часы в центральных и северо-восточных районах минимальная температура воздуха понизится до −25…28. В дневные часы по юго-западу ожидается усиление восточного ветра порывами до 15−20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

По Минской области: 8 февраля в ночные и утренние часы во многих районах области минимальная температура воздуха понизится до −25…28.

По Минску в понедельник минимальная температура воздуха в окрестностях города составит −25…27.

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