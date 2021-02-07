В Дагестане росгвардейцы убили бывшего главу села прямо в ОВД
- 7.02.2021, 13:52
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Причиной конфликта мог быть земельный спор.
В Дагестане задержаны двое сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве 34-летнего местного жителя.
Он был застрелен накануне вечером в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы, сообщает svoboda.org.
По сообщениям СМИ, убитый - бывший глава села Новокули Новолакского района Абакар Капланов. Следственный комитет сообщил, что он был убит "из-за ранее возникших неприязненных отношений". Причиной конфликта, как пишет "Кавказский узел", мог быть земельный спор. Дагестанская газета "Черновик" утверждает, что Капланова застрелили братья-близнецы Курбановы, служащие в ОМОН. Утверждается, что они выпустили в убитого более 30 пуль.
После убийства у ОВД по Советскому району собрались более 300 человек – родственники и знакомые убитого. Туда же приехал глава республиканского МВД Магомед Абдурашидов, чтобы успокоить толпу.
У отдела полиции по Советскому району Махачкалы собрались несколько сотен человек, приехал и глава республиканского МВД.— Медиазона (@mediazzzona) February 6, 2021
По сообщениям СМИ, там в кабинете начальника уголовного розыска вечером застрелили бывшего главу селаhttps://t.co/FEe4BDjNdD
Видео: «Черновик» pic.twitter.com/MCGnGXemYZ