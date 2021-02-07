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Жители Колодищей вышли на акцию солидарности

  • 7.02.2021, 13:56
Жители Колодищей вышли на акцию солидарности

Земляки поздравили координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля с днем рождения.

Сегодня, 7 февраля, в мире проводится Международный день солидарности с Беларусью.

Жители поселка Полигон-Колодищи под Минском с самого утра вышли, чтобы поддержать своих соседей-политзаключенных, и поздравить координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля с днем рождения.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акций солидарности с белорусским народом.

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