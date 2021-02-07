закрыть
7 февраля 2021, воскресенье, 14:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зоопарк в Техасе предложил назвать тараканов именами нехороших людей, а потом скормить рептилиям

8
  • 7.02.2021, 14:02
Зоопарк в Техасе предложил назвать тараканов именами нехороших людей, а потом скормить рептилиям

Интересная акция.

Зоопарк Эль-Пасо в Техасе анонсировал традиционную акцию к 14 февраля. За $5 можно назвать таракана именем бывшего или босса. Насекомое скормят животным в прямом эфире.

«Пора прислать нам имя того, кто вас «разжучивал» — бывшего, начальника или того, кто был занозой в вашем боку, — и мы назовем таракана в их честь для вас», — говорится на странице зоопарка в Facebook.

Заказчикам таракан обойдется в $5, а за $25 можно будет купить замороженную крысу, которую тоже скормят рептилиям или другим обитателям зоопарка. А еще в этом году администраторы придумали вариант для веганов — они могут назвать именем насолившего человека кочан капусты и отдать его травоядному животному.

В зоопарке обещают, что в веселье будут участвовать много животных, особенно любимые фанатами сурикаты. В качестве особого поощрения директор зоопарка Джо Монтисано и сотрудники персонала обещают съесть таракана за каждую собранную тысячу долларов!

Заявки принимаются до 12 февраля, а торжественное поедание состоится 14-го. Собранные пожертвования пойдут на поддержку зоопарка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич