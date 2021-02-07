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Ученые разгадали тайну загадочных оползней на Марсе

  • 7.02.2021, 14:05
Ученые разгадали тайну загадочных оползней на Марсе

Для проверки своей теории специалисты заморозили и разморозили аналоговые образцы с Марса.

Группа ученых из Института SETI предположили, что оползни на Марсе могут вызывать потоки жидкой грязи или сухие зернистые потоки. Об этом пишет тематическое издание ScienceAlert (перевод - «Апостроф»).

Новое исследование ученых подразумевает, что таяние льда в приповерхностном реголите вызывает изменения на поверхности, которые делают его уязвимым для пыльных бурь и ветра. В результате на поверхности Марса появляются и/или расширяются повторяющиеся наклонные линии (RSL).

По словам специалистов, тонкие слои тающего льда появились в результате взаимодействия между подземным водяным льдом, солями хлора и сульфатами, которые создают текучую слякоть, провоцирующую провалы, обвал грунта, поверхностные потоки и подъемы на "красной планете".

Предыдущие исследования предполагали, что RSL напрямую связаны с солями хлора, и отмечали, что они встречаются в районах с высоким содержанием сульфатов.

Для проверки своей теории ученые заморозили и разморозили аналоговые образцы Марса, которые состоят из солей хлора и сульфатов, при низких температурах, таких как на Марсе. В результате был образован слякотный лед с температурой около –50 с последующим постепенным таянием льда от –40 до –20 градусов.

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